Confirman muerte de alias Tigre, hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’

Este lunes 31 de agosto fue confirmada la muerte de alias Tigre o ‘Pintado’, uno de los principales cabecillas de la estructura Carolina Ramírez, tras una operación militar adelantada en el departamento del Guaviare contra las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’.

Confirman la muerte de alias Tigre

De acuerdo con la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, la identidad del integrante de la organización armada fue establecida mediante una prueba dactiloscópica.

El mandatario señaló que el cabecilla era, además, uno de los hombres de confianza de ‘Iván Mordisco’ y estaba al frente de la estructura Carolina Ramírez, una de las organizaciones que hacen parte de las disidencias.

Operación dejó 20 muertos y cinco capturados

La acción militar, denominada Operación AZARÍAS, se desarrolló contra un campamento de las disidencias ubicado en el Guaviare.

Según el balance entregado por el Gobierno, 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez resultaron afectados: 20 murieron durante las operaciones, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados.

Entre los capturados se encuentra alias Víctor, señalado como el cuarto cabecilla de la estructura.

Las autoridades indicaron que tanto los detenidos como los dos menores ya fueron retirados del área donde se desarrolló la operación.

Además, la Fuerza Pública incautó 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. La cantidad total de munición encontrada todavía se encuentra en proceso de consolidación.

“Iván voy por ti”: presidente Abelardo de la Espriella

El presidente aseguró que la operación buscaba afectar las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización, así como su control sobre corredores utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Tras confirmar la muerte del cabecilla, el mandatario aseguró que las operaciones contra las estructuras de ‘Iván Mordisco’ continuarán y que la Fuerza Pública mantendrá la ofensiva para ubicar a otros integrantes de la organización.

“Vamos detrás de ti, Mordisco. No podrás escapar de la acción del gobierno, de la determinación de nuestra fuerza pública. Cada gota de sangre que nuestros ciudadanos, nuestros policías y soldados han derramado por ti será cobrada como corresponde. Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho. Te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia”, aseguró el presidente.