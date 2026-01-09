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Internacional

Llora la música: murió reconocido y exitoso cantante tras un accidente cerebrovascular

El artista tuvo que recibir terapia intensiva en los últimos días, pero no pudo recuperarse.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
07:10 a. m.
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El 31 de agosto de 2026, Argentina perdió a uno de sus referentes de la música romántica.

Beto Orlando, que era oriundo de la ciudad de Las Flores, había nacido el 4 de septiembre de 1946 y se destacó interpretando baladas y ritmos melódicos, murió a sus 79 años.

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Este destacado artista era hijo de Francisco Otero, un músico aficionado, y se interesó por la guitarra y el canto desde sus primeros años de vida.

Además, su trayectoria comenzó a tener rumbo por la senda exitosa desde 1971, cuando hizo parte del grupo 'Los 4 Soles'. En esa época, un representante lo descubrió en una presentación para el Club Estudiantes de La Plata y le ofreció grabar un proyecto musical.

'Dios del olvido' fue la canción que brilló a nivel de ventas e, incluso, obtuvo un Disco de Oro. Además, posteriormente, en 1973, Beto Orlando decidió iniciar su carrera como solista y comenzó a ganar reconocimiento a nivel mundial.

Así se confirmó la muerte de Beto Orlando, el importante cantante de Argentina

En una historia de Instagram publicada en la cuenta oficial de Beto Orlando, sus familiares informaron acerca de su deceso.

"Con profundo dolor, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro padre, el señor Beto Orlando. Agradecemos el cariño y el respeto que siempre han tenido para con él", plantearon.

"A pesar de su partida física, su música estará siempre presente", complementaron.

La causa de la muerte de Beto Orlando, el reconocido cantante de música romántica de Argentina

De acuerdo con lo que se ha conocido, Beto Orlando sufrió un accidente cerebrovascular durante sus últimos días y tuvo que ser internado en un centro hospitalario para recibir terapia intensiva.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

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Algunos de los éxitos más recordados de Beto Orlando son:

  • 'Doce rosas'.
  • 'Venecia sin ti'.
  • 'Ansiedad'.
  • 'Si te ofendí, perdóname'.
  • 'Ahora vivo de recuerdos'.
  • 'Abrázame fuerte, mi amor'.

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