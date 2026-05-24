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Las últimas publicaciones de Francisco Bolívar en redes sociales

Usuarios en redes sociales reaccionan a las últimas apariciones de Francisco Bolívar.

Francisco Bolívar actor
Foto: TikTok Francisco Bolívar

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
09:06 a. m.
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Las últimas publicaciones de Francisco Bolívar en redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación luego de que el actor Fabián Ríos pidiera públicamente oraciones por el actor colombiano.

Seguidores de Bolívar empezaron a revisar los recientes videos y fotografías buscando señales sobre el difícil momento que estaría atravesando.

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La situación tomó fuerza en las últimas horas, especialmente porque el actor dejó de aparecer en las grabaciones de la nueva temporada de una serie televisiva y redujo considerablemente su actividad digital.

¿Qué muestran las últimas publicaciones de Francisco Bolívar?

Uno de los contenidos que más llamó la atención fue un video publicado el pasado 7 de abril en Instagram. Allí, Francisco Bolívar aparecía jugando y celebrando el cumpleaños de su gata mientras hacía una especie de pasarela frente a la cámara, manteniendo el estilo espontáneo y humorístico que suele mostrar en redes sociales.

En TikTok, su última aparición fue el 18 de mayo. El actor volvió a compartir un momento junto a su mascota y se mostró sonriente, aunque varios usuarios aseguraron haber notado cambios en su comportamiento y actitud.

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Desde entonces, cientos de comentarios empezaron a aparecer en sus perfiles preguntando qué estaba pasando y enviándole mensajes de apoyo.

¿Por qué creció la preocupación por el actor Francisco Bolívar?

La alarma se disparó después del mensaje publicado por Fabián Ríos, quien habló de la necesidad de acompañar espiritualmente a Francisco Bolívar y pidió respeto por el momento que atraviesa.

A esto se sumó la ausencia del actor en la nueva temporada de una producción televisiva donde interpretó durante años a ‘Jota’. De manera extraoficial, medios de entretenimiento señalaron que Bolívar estaría enfrentando una crisis relacionada con su salud emocional y bienestar mental.

También trascendió que personas cercanas al actor ya venían preocupadas desde hace tiempo por algunas publicaciones y conversaciones que mantenía en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre el estado de Francisco Bolívar?

Hasta ahora, Francisco Bolívar no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre su situación personal ni sobre su salida de la producción de televisión.

Sin embargo, diferentes compañeros del medio artístico y seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo mientras crece la expectativa sobre su recuperación y un posible regreso a la actuación.

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El caso también volvió a abrir la conversación sobre salud mental en figuras públicas y la presión emocional que enfrentan muchos actores detrás de cámaras.

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