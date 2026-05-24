🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: etapa 15 este domingo 24 de mayo

El Giro de Italia 2026 vive este domingo 24 de mayo una jornada clave antes del esperado ingreso de la alta montaña. La etapa 15 se disputa entre Voghera y Milán sobre un recorrido llano de 157 kilómetros, ideal para los velocistas y equipos que buscan controlar el ritmo antes del descanso oficial del lunes.

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La transmisión EN VIVO cuenta con la narración de Mario Sabato y los comentarios de Sebastián Araujo, Camilo Uribe y Juan Charry a través de la pantalla del RCN Televisión.

¿Cómo va la etapa 15 del Giro de Italia?

A falta de 111 kilómetros para la meta, los ciclistas escapados mantienen una velocidad cercana a los 47 kilómetros por hora, según los datos del control oficial de carrera.

Sin embargo, el pelotón empezó a reaccionar y redujo la diferencia a 2 minutos y 25 segundos antes del paso por el sprint de Pavia.

La jornada se desarrolla sin grandes dificultades montañosas, algo poco habitual en esta edición del Giro, marcada por constantes finales exigentes y etapas de desgaste.

El trazado entre Voghera y Milán aparece como una oportunidad clara para los especialistas en embalaje, aunque varios equipos siguen atentos a posibles movimientos en el tramo final.

¿Cómo es el recorrido entre Voghera y Milán?

La etapa presenta apenas 200 metros de desnivel acumulado y carreteras amplias y rápidas durante gran parte del recorrido.

Después del paso por Pavía, el pelotón toma parte del histórico trayecto relacionado con la clásica Milán-San Remo antes de ingresar al circuito urbano definitivo en la capital lombarda.

Ya en Milán, los corredores deberán afrontar cuatro vueltas a un circuito final de 16,3 kilómetros, un escenario pensado para una llegada masiva al sprint.

El recorrido también sirve como antesala a la jornada de descanso del lunes 25 de mayo, momento clave para recuperar energías antes del regreso de la alta montaña.

¿Qué viene después en el Giro de Italia 2026?

La edición 2026 del Giro cuenta con 21 etapas y varios recorridos considerados entre los más exigentes de los últimos años.

La carrera incluye siete finales en alto, cinco etapas de alta montaña y pasos históricos como el Blockhaus, el Passo Giau y el exigente ascenso a Piani di Pezzè.

Además, esta edición también tuvo recorrido internacional con salida en Bulgaria y una etapa en territorio suizo.

Mientras tanto, la expectativa se mantiene sobre los favoritos de la clasificación general, que volverán a enfrentarse en la montaña durante la última semana de competencia.