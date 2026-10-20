En esto quedaría el salario mínimo si sube el 38,4% como proponen: así se calcula

Las discusiones por el aumento del salario mínimo para el año 2027 siguen dándose entre los distintos gremios y el Gobierno Nacional. Durante los últimos días, se conoció una propuesta que ha generado un gran debate en cuanto a un aumento sustancial del salario.

Y es que desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las agremiaciones sindicales más importantes del país, se planteó un incremento aproximado del 38,4 %, algo que sería histórico para el país.

Ante esto, gremios y analistas han advertido de inmediato sobre los riesgos inflacionarios y el peligro inminente para la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

En esto quedaría el salario mínimo si aumenta un 38,4%

Tomando como referencia un salario mínimo base de $1.750.905, la aplicación de un incremento del 38,5 % arroja un valor nominal de aumento de $673.098. Al sumar ambos montos, el sueldo básico mensual pasaría a ubicarse en $2.424.003.

A este rubro principal se le suma tradicionalmente el auxilio de transporte. Si se aplicara la misma proporción de incremento sobre este concepto (partiendo de una base estimada de $200.000 pesos), el valor aumentaría proporcionalmente en unos $77.000 pesos, situándose cerca de los $277.000 pesos.

Al unificar el nuevo salario básico y el auxilio de transporte ajustado, un trabajador que perciba el mínimo pasaría a recibir un ingreso mensual total aproximado de $2.700.000 pesos.

¿Qué factores se evalúan al momento de subir el salario?

Frente al inicio formal de las negociaciones en la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, la confrontación de posturas entre la CUT y los empresarios pondrá sobre la balanza los elementos técnicos exigidos por la ley: