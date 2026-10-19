Crisis de basuras en Santa Marta: ¿Qué hay detrás de la grave situación en el relleno Palangana?

La crisis de residuos sólidos en Santa Marta llegó al Congreso, donde la senadora Patricia Caicedo, del Pacto Histórico, lidera un debate de control político para examinar las causas de las deficiencias en el servicio de aseo y las responsabilidades del operador ATESA y de las entidades competentes.

La discusión, prevista para el 20 de octubre en la Comisión Quinta del Senado, busca establecer qué está ocurriendo con la disposición final de los residuos, por qué continúan los puntos de acumulación de basura y qué resultados han producido las medidas implementadas para atender la situación.

Las denuncias ciudadanas y los informes de las autoridades de vigilancia y control hacen parte de los elementos que se analizarán durante la sesión.

Entre las principales preocupaciones están los malos olores, la presencia de vectores y las dificultades que enfrentan las comunidades por las fallas en la recolección.

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¿Qué está pasando en el relleno sanitario Palangana?

Uno de los principales focos del debate es el relleno sanitario Palangana, cuya capacidad disponible y condiciones de operación generan interrogantes sobre la continuidad de la disposición final de los residuos en la ciudad.

Caicedo exige explicaciones sobre las autorizaciones que respaldan su funcionamiento, las advertencias relacionadas con el posible agotamiento de su capacidad y las decisiones adoptadas para garantizar alternativas.

El objetivo es conocer qué medidas se han contemplado para responder a las necesidades de Santa Marta y cómo se financiarían las soluciones. Sin embargo, la información entregada para el debate no precisa cuál es la capacidad remanente del relleno ni establece una fecha para su eventual agotamiento.

Fallas en la recolección y retiro de contenedores de basuras en Santa Marta

Otro punto bajo revisión es el funcionamiento del sistema de recolección. La senadora cuestiona el cumplimiento de las rutas y frecuencias, el estado de los vehículos y la disponibilidad de la flota para atender tanto los barrios como los corregimientos y las zonas de difícil acceso.

La preocupación también incluye el incremento de residuos durante las temporadas turísticas, cuando la ciudad debe responder a una mayor generación de basura.

A esto se suma el retiro de contenedores, una decisión sobre la que Caicedo pide conocer los fundamentos técnicos y las alternativas previstas para cada sector.

La discusión busca determinar si el desmonte de estos recipientes estuvo respaldado por un diagnóstico que diferenciara los problemas de almacenamiento de las deficiencias en la recolección. También exige aclarar qué ocurrió con los contenedores y los camiones asociados al sistema.

La inquietud es que, sin una alternativa adecuada, los residuos continúen acumulándose en los mismos lugares, incluso sin los recipientes destinados a su almacenamiento.

El debate no se limita a la recolección y disposición de los residuos. También aborda la separación de materiales desde los hogares, el aprovechamiento y la participación de los recicladores.

¿Quién debe responder por la crisis de basuras?

Con el debate de control político, Caicedo busca que la administración, ATESA y las autoridades competentes expliquen sus decisiones y el cumplimiento de sus obligaciones.

La discusión pretende conectar los informes técnicos con los problemas que enfrentan diariamente los habitantes y establecer qué medidas deben adoptarse para mejorar el servicio.

El reclamo central es que los samarios reciban una prestación acorde con lo que pagan y que los recursos destinados al componente ambiental produzcan resultados verificables.