Millonarios vs. Once Caldas: fecha, hora y dónde ver en vivo

Millonarios recibe a Once Caldas este martes 20 de octubre en el estadio El Campín, por el partido pendiente de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. El encuentro comenzará a las 8:30 p. m. y tendrá transmisión por Win Sports.

El compromiso estaba previsto inicialmente para el 13 de octubre, pero fue cancelado por el mal estado de la grama del escenario capitalino. Una semana después, los dos equipos vuelven a encontrarse con la necesidad de sumar puntos en la recta final de la fase todos contra todos.

¿A qué hora juega Millonarios vs. Once Caldas?

El partido entre Millonarios y Once Caldas se disputará este martes 20 de octubre de 2026, a partir de las 8:30 p. m., hora de Colombia.

El escenario será el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. El duelo corresponde a la jornada 13 del campeonato colombiano y es importante para las aspiraciones de ambos clubes de avanzar a los cuadrangulares semifinales.

Millonarios llega después de vencer 4-1 a Jaguares en la fecha anterior, resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Once Caldas, por su parte, viene de derrotar como visitante 2-0 al Independiente Medellín y buscará sumar fuera de casa para acercarse al grupo de clasificados.

¿Dónde ver Millonarios vs. Once Caldas por televisión?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Win Sports y Win Sports+, según la disponibilidad de estos canales en su operador de televisión.

Para quienes prefieren seguir el encuentro por internet, Win Sports cuenta con plataformas digitales para consultar su programación y acceder a las transmisiones disponibles.

La reprogramación deja a Millonarios y Once Caldas ante una nueva oportunidad de sumar en el campeonato. El resultado puede ser determinante para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay II-2026.