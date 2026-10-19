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Millonarios vs. Once Caldas: fecha, hora y dónde ver en vivo

Millonarios recibe a Once Caldas: así se podrá ver el partido

Millonarios vs Once Caldas
Foto: Millonarios vs. Once Caldas

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
09:45 p. m.
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Millonarios recibe a Once Caldas este martes 20 de octubre en el estadio El Campín, por el partido pendiente de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. El encuentro comenzará a las 8:30 p. m. y tendrá transmisión por Win Sports.

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El compromiso estaba previsto inicialmente para el 13 de octubre, pero fue cancelado por el mal estado de la grama del escenario capitalino. Una semana después, los dos equipos vuelven a encontrarse con la necesidad de sumar puntos en la recta final de la fase todos contra todos.

¿A qué hora juega Millonarios vs. Once Caldas?

El partido entre Millonarios y Once Caldas se disputará este martes 20 de octubre de 2026, a partir de las 8:30 p. m., hora de Colombia.

El escenario será el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. El duelo corresponde a la jornada 13 del campeonato colombiano y es importante para las aspiraciones de ambos clubes de avanzar a los cuadrangulares semifinales.

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Millonarios llega después de vencer 4-1 a Jaguares en la fecha anterior, resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Once Caldas, por su parte, viene de derrotar como visitante 2-0 al Independiente Medellín y buscará sumar fuera de casa para acercarse al grupo de clasificados.

¿Dónde ver Millonarios vs. Once Caldas por televisión?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Win Sports y Win Sports+, según la disponibilidad de estos canales en su operador de televisión.

Para quienes prefieren seguir el encuentro por internet, Win Sports cuenta con plataformas digitales para consultar su programación y acceder a las transmisiones disponibles.

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La reprogramación deja a Millonarios y Once Caldas ante una nueva oportunidad de sumar en el campeonato. El resultado puede ser determinante para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay II-2026.

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