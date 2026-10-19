Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 19 de octubre de 2026

Este lunes 19 de octubre de 2026, miles de colombianos estuvieron pendientes de los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima, dos de los juegos de azar más tradicionales del país.

Ambas loterías entregan millonarios premios a quienes acierten los números ganadores y sus respectivas series.

Los sorteos se realizan durante la noche y los participantes pueden consultar los resultados para verificar si sus billetes o fracciones resultaron premiados.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 19 de octubre de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó una nueva edición de su tradicional sorteo, en el que los jugadores tuvieron la oportunidad de llevarse un premio mayor de $6.000 millones.

Estos son los resultados del sorteo de este lunes:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $6.000 millones

Para participar, los ciudadanos deben adquirir un billete o una fracción a través de distribuidores autorizados. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie que permiten identificar los premios.

Además del premio mayor, esta lotería cuenta con diferentes premios secos y otras modalidades de aproximación, de acuerdo con su plan de premios vigente.

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, 19 de octubre de 2026

La Lotería del Tolima también celebró su sorteo habitual de los lunes, ofreciendo a sus participantes la posibilidad de ganar un premio mayor de $3.500 millones.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 6 de octubre de 2026

Los resultados fueron los siguientes:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $3.500 millones.

Para jugar, es necesario comprar un billete o fracción y conservarlo en buen estado para reclamar cualquier premio.

Los ganadores deberán verificar los resultados en los canales oficiales de cada lotería y presentar la documentación requerida para solicitar el pago correspondiente.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*