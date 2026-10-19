Al menos tres muertos por inundaciones en varias regiones del sur de España

El este de España enfrenta una emergencia tras las lluvias provocadas por la tormenta Adam que han causado la muerte de al menos tres personas y obligado a más de 800.000 personas a permanecer confinadas en sus casas. Los organismos de socorro trabajan contrarreloj para rescatar a personas atrapadas en los tejados de sus viviendas.

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Las autoridades locales confirmaron el hallazgo de dos mujeres ahogadas durante el fin de semana. Un cuerpo apareció arrastrado por el mar en una playa de Sagunto, Valencia, mientras que la segunda víctima falleció tras ser arrastrada por las aguas en Cabrera de Mar, cerca de Barcelona. Otra mujer habría sido hallada sin vida en su vivienda.

Las inundaciones han aislado varias localidades de la costa mediterránea, con ríos desbordados.

"Los efectivos de la UME están colaborando en las labores de salvamento y evacuación de personas y ponemos a su disposición todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios", indicó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español en su cuenta de X.

Emiten varias alertas rojas por las condiciones climáticas

La Agencia Estatal de Meteorología calificó las condiciones de "extremadamente adversas", registrando precipitaciones superiores a 600 mm en 48 horas en algunas zonas, la cifra más alta desde 1987. La agencia emitió varias alertas rojas, instando a la población a evitar desplazamientos y dirigirse a zonas elevadas.

El alcalde de Pego, Enrique Moll, informó a la emisora À Punt que varias personas continúan esperando evacuación en helicóptero desde sus tejados. "Todas las vías de acceso a la localidad estaban bloqueadas e incluso los vehículos militares de gran tonelaje no podían avanzar en algunas zonas", añadió.

Salvador Llopis, vicealcalde de Oliva, describió a medios locales que los afectados "tienen que estar encima de mesas, encima de mobiliario para no tener que mojarse". Señaló que las lluvias comenzaron a bajar su intensidad tras causar graves daños en infraestructuras.

El Gobierno desplegó unidades de emergencia del Ejército y de la Policía Nacional para apoyar las labores de rescate. Más de 100.000 alumnos de la Comunidad Valenciana han visto suspendidas sus clases debido a las alertas meteorológicas, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas.