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Sectores económicos del país con mayor exposición a la IA, según Asocapitales

Según la investigación, más de 3 millones de personas se encuentran en ocupaciones con alta exposición y baja complementariedad de herramientas IA.

Foto: Creado por ChatGPT.
Foto: Creado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
11:40 a. m.
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El uso de la Inteligencia Artificial en cientos de sectores económicos hace parte de una transformación inminente que hoy mantiene en alerta a las autoridades.

Durante el más reciente encuentro de Alcaldes de las Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo, se presentó el informe técnico de alerta temprana de Inteligencia Artificial en donde se trazaron las primeras hojas de ruta para enfrentar los efectos de dichas tecnologías sobre los empleos.

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¿Cuáles son las ocupaciones en riesgo?

Dentro de la medición se encontró que 48,1% de los ocupados, en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas, trabajan en actividades con alta exposición a la IA. Así mismo, se encontró que 2,76 millones de personas sí desempeñan trabajos que pueden fortalecerse mediante el uso de este tipo de tecnologías.

Sin embargo, 3,7 millones se encuentran en ocupaciones con alta exposición y baja complementariedad. Estos constituyen la población prioritaria para programas de adaptación y eventual reconversión laboral.

El estudio advirtió que este impacto se concentra principalmente en el empleo formal urbano que incluye diferentes ocupaciones como labores administrativas, atención al cliente, BPO, contabilidad, servicios financieros, revisión documental, producción básica de contenidos y programación inicial.

Así mismo, la medición logró identificar a las capitales con mayor exposición y baja complementariedad de estas herramientas. La primera es Bogotá con 28,7%, Manizales con el 27,9% y Cali con el 26,6%.

La formación profesional en las diferentes capitales también marca un importante indicador dentro de este panorama. El 43,5%, que equivale a más de 199 mil personas, de los graduados en educación superior, en 2024 en las 32 capitales, egresaron de sectores económicos del país con alta exposición y baja complementariedad frente a la IA.

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Alternativas ante este panorama

Desde Asocapitales se plantearon respuestas para la adaptabilidad que permita brindar una formación amplia. Esto con el fin de que los trabajadores puedan aprender a utilizar las herramientas de Inteligencia Artificial y aumenten su productividad.

Así mismo, se busca crear una reconversión laboral con rutas focalizadas entre 3 y 18 meses con vacantes reales para quienes deban trasladarse hacia nuevas funciones u ocupaciones.

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