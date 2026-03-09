Fotos de la nueva novia de Feid desataron comparaciones con Karol G

Las fotografías de Nathalia Blanco Mathieu, modelo vinculada sentimentalmente con Feid en redes sociales, se volvieron virales luego de que usuarios encontraran similitudes entre algunas de sus imágenes y publicaciones antiguas de Karol G.

La comparación generó comentarios en redes debido a la relación que la cantante paisa tuvo anteriormente con el artista.

¿Quién es Nathalia Blanco, la mujer relacionada con Feid?

El nombre de Nathalia Blanco comenzó a circular con fuerza después de que aparecieran fotografías de Feid besando a una mujer cuya identidad no había sido confirmada públicamente.

A partir de ese momento, usuarios en redes sociales empezaron a revisar las publicaciones de la modelo cartagenera en busca de posibles coincidencias que pudieran relacionarla con el cantante.

Blanco Mathieu, de 31 años según la información que circula en redes, fue Señorita Cartagena en 2018 en el Concurso Nacional de Belleza. También estudió Negocios Internacionales y actualmente viviría en Marbella, España.

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Entre las supuestas pistas que han compartido internautas aparecen fotografías con escenarios similares y prendas de vestir que, según sus interpretaciones, habrían sido utilizadas por ambos en momentos cercanos.

¿Por qué comparan las fotos de Nathalia Blanco con las de Karol G?

En medio de la conversación sobre el supuesto romance, una usuaria de X publicó un montaje en el que puso lado a lado fotografías de Nathalia Blanco y Karol G.

Las imágenes muestran poses similares y fueron utilizadas por la internauta para sostener que la modelo habría replicado algunas fotografías de la cantante.

La publicación rápidamente comenzó a recibir comentarios, especialmente por la historia sentimental que Feid y Karol G tuvieron durante varios años.

La usuaria acompañó la comparación con una frase dirigida a Blanco: “La admiraba tanto que también quería el mismo novio”.

La publicación no demuestra que exista una intención de imitar a Karol G ni que las fotografías hayan sido realizadas como una referencia directa a la cantante. Se trata de una interpretación surgida entre usuarios de redes sociales.

¿Feid y Nathalia Blanco son pareja?

Hasta el momento, ni Feid ni Nathalia Blanco han confirmado públicamente una relación sentimental.

Las versiones comenzaron a crecer después de las fotografías del cantante besando a una mujer y de la posterior recopilación de supuestas coincidencias entre publicaciones de ambos.

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Una usuaria de X incluso aseguró que los dos se habrían conocido en abril de 2025 durante un evento y que posteriormente habrían coincidido en septiembre. Según esa versión, la relación habría comenzado oficialmente en noviembre de ese año.

Sin embargo, esos datos corresponden a afirmaciones difundidas en redes sociales y no han sido confirmados por los protagonistas.

Por ahora, la comparación de fotografías volvió a poner el nombre de Nathalia Blanco en tendencia y reavivó la conversación alrededor de la vida sentimental de Feid, pero el supuesto noviazgo continúa sin confirmación oficial.