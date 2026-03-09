CANAL RCN
Internacional Video

Terrible masacre en México: asesinan a reconocido músico junto a su esposa embarazada

Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto responsable del crimen múltiple habría sido un socio de negocios del reconocido tecladista de la banda Camilo Séptimo.

Mañana Express

septiembre 03 de 2026
10:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una tragedia familiar sacude al mundo de la música en México tras el asesinato del tecladista Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, quien fue atacado en su propia casa junto a su familia.

Coche bomba explotó frente a una estación de Policía en México
RELACIONADO

Coche bomba explotó frente a una estación de Policía en México

El hecho dejó cuatro víctimas fatales

Según reportes policiales, Jonathan Meléndez fue asesinado en su domicilio junto a su esposa, quien se encontraba embarazada, su hija de tres años y la empleada doméstica.

El único sobreviviente fue otro de sus hijos, quien logró salvarse al esconderse debajo de una cama cuando escuchó los disparos. El menor permanece bajo protección de las autoridades.

Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto responsable del crimen múltiple habría sido un socio de negocios de Meléndez.

Dos personas han sido capturadas en relación con estos hechos, confirmaron fuentes policiales mexicanas. Las autoridades continúan trabajando para determinar con certeza los móviles del ataque.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es un intento de robo, aunque no se han descartado otras líneas de investigación.

Autoridades investigan asesinato de reconocido músico en México

El caso se encuentra en etapa inicial y se espera que los detenidos sean presentados formalmente ante las autoridades judiciales en las próximas horas.

Jonathan Meléndez era tecladista de Camilo Séptimo, una banda mexicana de rock alternativo que ha ganado popularidad en los últimos años.

El grupo musical aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento de su integrante.

Tras conocerse la noticia, seguidores de la banda y del músico expresaron sus condolencias a través de redes sociales.

Las autoridades han reforzado la investigación y prometieron esclarecer completamente los hechos. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre las circunstancias exactas del ataque y la relación entre el músico y los presuntos responsables del crimen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Temblor de magnitud 6,3 sacudió Alaska este 3 de septiembre: esto reportó el USGS

Terremoto

Temblor en China hoy, 3 de septiembre: reportan fuerte sismo de magnitud 5,4

Donald Trump

Trump aseguró que el petróleo venezolano ya pagó la captura de Maduro

Otras Noticias

Liga BetPlay

Los 10 futbolistas que más bajaron su valor en la Liga BetPlay 2026

Estos son los jugadores que más perdieron valor en Colombia: los más devaluados según el portal Transfermarkt.

Rigoberto Urán

Rigo y sus ayudas para los damnificados por el terremoto en el Valle del Cauca

El deportista compartió detalles de las ayudas que ya han distribuido por algunos de los municipios más afectados por el sismo.

Santa Marta

Incautan 736 kilos de cocaína en alta mar: dos dominicanos fueron capturados

Dólar

Dólar vuelve a caer en Colombia: así amaneció el precio este 3 de septiembre

Invima

Invima prohíbe varios productos de cuidado íntimo que se venden en Colombia