Terrible masacre en México: asesinan a reconocido músico junto a su esposa embarazada

Una tragedia familiar sacude al mundo de la música en México tras el asesinato del tecladista Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, quien fue atacado en su propia casa junto a su familia.

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El hecho dejó cuatro víctimas fatales

Según reportes policiales, Jonathan Meléndez fue asesinado en su domicilio junto a su esposa, quien se encontraba embarazada, su hija de tres años y la empleada doméstica.

El único sobreviviente fue otro de sus hijos, quien logró salvarse al esconderse debajo de una cama cuando escuchó los disparos. El menor permanece bajo protección de las autoridades.

Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto responsable del crimen múltiple habría sido un socio de negocios de Meléndez.

Dos personas han sido capturadas en relación con estos hechos, confirmaron fuentes policiales mexicanas. Las autoridades continúan trabajando para determinar con certeza los móviles del ataque.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es un intento de robo, aunque no se han descartado otras líneas de investigación.

Autoridades investigan asesinato de reconocido músico en México

El caso se encuentra en etapa inicial y se espera que los detenidos sean presentados formalmente ante las autoridades judiciales en las próximas horas.

Jonathan Meléndez era tecladista de Camilo Séptimo, una banda mexicana de rock alternativo que ha ganado popularidad en los últimos años.

El grupo musical aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento de su integrante.

Tras conocerse la noticia, seguidores de la banda y del músico expresaron sus condolencias a través de redes sociales.

Las autoridades han reforzado la investigación y prometieron esclarecer completamente los hechos. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre las circunstancias exactas del ataque y la relación entre el músico y los presuntos responsables del crimen.