Multa de casi $2 millones desaparecería para conductores de Uber, DiDi y más plataformas

Los conductores que generan ingresos mediante plataformas digitales de movilidad como DiDi, Cabify, inDrive y Uber podrían tener un cambio importante en el horizonte.

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Alianza In Colombia pidió que la anunciada reforma al Código Nacional de Tránsito sirva para eliminar el comparendo D12, una sanción que puede terminar no solo en una multa, sino también en la inmovilización del vehículo.

¿Qué pasará con el comparendo D12 para conductores de DiDi, Cabify, inDrive y Uber?

José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, puso nuevamente el tema sobre la mesa y aseguró que esta sanción afecta a quienes encuentran una fuente de ingresos trabajando mediante aplicaciones de movilidad.

“¡La mejor reforma al Código de Tránsito es eliminar el comparendo D12, con el que multan e inmovilizan a los conductores que trabajan honradamente a través de plataformas!”, escribió López.

El dirigente gremial sostiene que existe un vacío regulatorio alrededor de esta actividad y considera que la discusión de la reforma es una oportunidad para solucionar el problema.

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No obstante, es importante aclarar que el comparendo D12 sigue vigente y su eliminación no ha sido aprobada. La propuesta deberá entrar en la discusión de los cambios que se planteen para el Código Nacional de Tránsito.

¿Qué es el comparendo D12 y cuánto cuesta en 2026?

La infracción D12 está establecida en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002 y sanciona a quien conduzca un vehículo que, sin la autorización correspondiente, sea destinado a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.

Esto se traduce a la sanción que recibe el conductor que realice servicio público en un carro particular.

La norma también establece la inmovilización del automotor durante cinco días por la primera infracción, 20 días por la segunda y 40 días por la tercera.

Según las cifras expuestas por López, actualmente la multa asciende a $1.266.000 y, sumando cerca de $677.900 correspondientes a la primera inmovilización, el impacto podría aproximarse a $1.943.900.

La iniciativa también recibió el respaldo del representante a la Cámara Daniel Briceño, quien manifestó que apoyará la eliminación del D12 en todo el país. Sin embargo, mientras avanza la discusión, las actuales sanciones continúan aplicándose.