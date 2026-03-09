Los 10 futbolistas que más bajaron su valor en la Liga BetPlay 2026

La actualización de Transfermarkt dejó un listado con varias figuras conocidas del fútbol colombiano que vieron caer su valor de mercado en la Liga BetPlay 2026-II. Cristian ‘Chicho’ Arango tuvo la mayor reducción, mientras que un reciente refuerzo de Millonarios también aparece entre los diez primeros.

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Arango perdió 700.000 euros en la última valoración y ahora está tasado en 1,8 millones de euros. El delantero, uno de los futbolistas colombianos de mayor reconocimiento en los últimos años, encabeza así el grupo de jugadores que más bajaron su cotización.

La segunda mayor caída fue de 500.000 euros y se repite en dos casos. Alfredo Morelos quedó con un valor de mercado de 1,5 millones de euros, mientras que John Ontaneda aparece tasado en un millón.

Otro de los nombres destacados es Stiven Barreiro, defensor de Millonarios, cuya cotización disminuyó en 400.000 euros hasta llegar a 1,4 millones.

¿Quiénes completan el listado de jugadores más devaluados?

La clasificación continúa con Andrés Reyes, quien también perdió 400.000 euros y ahora tiene un valor de mercado de 800.000 euros.

En el sexto lugar aparece Jorman Campuzano. El mediocampista registró una caída de 300.000 euros y quedó tasado en 1,5 millones. La misma reducción sufrió Kevin Balanta, cuyo valor actual es de 1,2 millones.

El listado muestra además que la caída de cotización no se concentra únicamente en futbolistas con amplia trayectoria. Entre los diez aparece Joel Canchimbo, uno de los jugadores jóvenes con mayor valoración del fútbol colombiano, que perdió 200.000 euros y quedó en 1,8 millones.

Halam Loboa cierra el grupo con una disminución de 200.000 euros y un valor actual de 1,6 millones.

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Uno de los casos que puede generar mayor interés entre los hinchas de Millonarios es el de Leonai, reciente incorporación del conjunto embajador.

El volante aparece octavo entre los jugadores que más perdieron valor en la actualización de Transfermarkt. Su cotización disminuyó en 300.000 euros y quedó en 700.000 euros.

Ranking de los 10 futbolistas más devaluados del FPC

Cristian Arango €1,8 M €700.000 Alfredo Morelos €1,5 M €500.000 John Ontaneda €1,0 M €500.000 Stiven Barreiro €1,4 M €400.000 Andrés Reyes €800.000 €400.000 Jorman Campuzano €1,5 M €300.000 Kevin Balanta €1,2 M €300.000 Leonai €700.000 €300.000 Joel Canchimbo €1,8 M €200.000 Halam Loboa €1,6 M €200.000

Las cifras corresponden a la más reciente valoración de mercado de Transfermarkt y reflejan las variaciones registradas después de las primeras nueve fechas de la Liga BetPlay 2026-II.

Para estos jugadores, el campeonato todavía ofrece margen para cambiar la tendencia. Un buen rendimiento puede convertirse en el impulso que necesitan para recuperar valor en las próximas actualizaciones.