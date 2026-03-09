CANAL RCN
Economía

Más de mil prendas y el 100% de una colección donará empresa caleña a los damnificados

Una empresa caleña de moda decidió convertir parte de su operación en un mecanismo de solidaridad con los afectados por el terremoto.

Más de mil prendas y el 100% de una colección donará empresa caleña a los damnificados
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
10:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la compleja situación que atraviesan las cientos de familias afectadas por el terremoto que sacudió varias regiones de Colombia el pasado 10 de agosto, una empresa de moda nacida en Cali decidió utilizar sus productos y canales de venta para movilizar ayudas hacia las comunidades afectadas.

Rigo y sus ayudas para los damnificados por el terremoto en el Valle del Cauca
RELACIONADO

Rigo y sus ayudas para los damnificados por el terremoto en el Valle del Cauca

NCS Brands puso en marcha la iniciativa ‘Quest for change’, una estrategia desarrollada en alianza con la fundación Propacífico para facilitar donativos pata la atención de los damnificados.

La propuesta va desde donaciones materiales como mecanismos para recaudar recursos económicos.

Anuncian ayudas de hasta $ 1 millón mensual para damnificados del terremoto: así funcionan
RELACIONADO

Anuncian ayudas de hasta $ 1 millón mensual para damnificados del terremoto: así funcionan

Marca caleña de moda donará ropa nueva a damnificados por el terremoto

La marca en alianza con Propacífico donará más de mil prendas y el 100% de una colección para recaudar recursos que permitan ayudar a reconstruir la vida de las familias damnificadas.

Uno de los primeros aportes será la entrega de más de mil prendas nuevas, entre camisetas, polos, buzos, jeans y zapatos, destinados a personas que perdieron sus pertenencias como consecuencia de la emergencia.

Además de la donación de ropa, la compañía habilitará códigos QR en sus establecimientos físicos y en los canales digitales de Quest, donde desde cualquier ciudad del país podrán realizar aportes económicos que serán canalizados por la fundación aliada hacia las zonas que requieran apoyo.

Hay 600 viviendas no habitables en Argelia tras terremoto del 10 de agosto: alcalde
RELACIONADO

Hay 600 viviendas no habitables en Argelia tras terremoto del 10 de agosto: alcalde

Una colección hecha en pro de los damnificados

La iniciativa también busca que la solidaridad pueda expresarse mediante una compra. Para ello fue creada la colección Quest x La Linterna, cuyas camisetas tendrán un valor de $49.900 y estarán disponibles a través de los canales de la marca.

En este caso, la compañía anunció que el 100% del valor de las ventas será destinado a la atención y recuperación de las comunidades damnificadas, sin que NCS Brands obtenga utilidades por la comercialización de estas prendas.

De esta manera, quienes quieran sumarse a la iniciativa tendrán dos alternativas para sumarse: realizar directamente un aporte económico mediante los códigos habilitados o adquirir una camiseta de la colección solidaria, destinando así el valor completo de su compra a la causa.

Para NCS Brands nació en Cali y cuenta con una parte importante de su talento humano en ciudades afectadas por la emergencia, por lo que el terremoto también ha tenido consecuencias cercanas para trabajadores y familias vinculadas con la organización.

Francisco Chaux, gerente general de la compañía, señaló que mantener activa la operación representa otra forma de contribuir en medio de la emergencia.

Para nosotros, seguir operando también es una forma de reconstruir.

Así fue el evento de Juanpis González en Bogotá: esto recaudaron para víctimas por el terremoto
RELACIONADO

Así fue el evento de Juanpis González en Bogotá: esto recaudaron para víctimas por el terremoto

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar vuelve a caer en Colombia: así amaneció el precio este 3 de septiembre

Presupuesto General de la Nación

¿Qué piensan los expertos con respecto al Presupuesto General 2027? Estas son las proyecciones

Finanzas personales

Esto es lo que debe pagar de seguridad social si gana 4 millones siendo empleado o independiente

Otras Noticias

Redes sociales

“Oremos”: Fabián Ríos pidió empatía con Francisco Bolívar tras preocupar con sus videos en redes

El reconocido actor compartió una sentida reflexión e invitó a no señalar más a su compañero de set.

México

Terrible masacre en México: asesinan a reconocido músico junto a su esposa embarazada

Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto responsable del crimen múltiple habría sido un socio de negocios del reconocido tecladista de la banda Camilo Séptimo.

Liga BetPlay

Los 10 futbolistas que más bajaron su valor en la Liga BetPlay 2026

Santa Marta

Incautan 736 kilos de cocaína en alta mar: dos dominicanos fueron capturados

Invima

Invima prohíbe varios productos de cuidado íntimo que se venden en Colombia