Más de mil prendas y el 100% de una colección donará empresa caleña a los damnificados

En medio de la compleja situación que atraviesan las cientos de familias afectadas por el terremoto que sacudió varias regiones de Colombia el pasado 10 de agosto, una empresa de moda nacida en Cali decidió utilizar sus productos y canales de venta para movilizar ayudas hacia las comunidades afectadas.

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NCS Brands puso en marcha la iniciativa ‘Quest for change’, una estrategia desarrollada en alianza con la fundación Propacífico para facilitar donativos pata la atención de los damnificados.

La propuesta va desde donaciones materiales como mecanismos para recaudar recursos económicos.

Marca caleña de moda donará ropa nueva a damnificados por el terremoto

La marca en alianza con Propacífico donará más de mil prendas y el 100% de una colección para recaudar recursos que permitan ayudar a reconstruir la vida de las familias damnificadas.

Uno de los primeros aportes será la entrega de más de mil prendas nuevas, entre camisetas, polos, buzos, jeans y zapatos, destinados a personas que perdieron sus pertenencias como consecuencia de la emergencia.

Además de la donación de ropa, la compañía habilitará códigos QR en sus establecimientos físicos y en los canales digitales de Quest, donde desde cualquier ciudad del país podrán realizar aportes económicos que serán canalizados por la fundación aliada hacia las zonas que requieran apoyo.

Una colección hecha en pro de los damnificados

La iniciativa también busca que la solidaridad pueda expresarse mediante una compra. Para ello fue creada la colección Quest x La Linterna, cuyas camisetas tendrán un valor de $49.900 y estarán disponibles a través de los canales de la marca.

En este caso, la compañía anunció que el 100% del valor de las ventas será destinado a la atención y recuperación de las comunidades damnificadas, sin que NCS Brands obtenga utilidades por la comercialización de estas prendas.

De esta manera, quienes quieran sumarse a la iniciativa tendrán dos alternativas para sumarse: realizar directamente un aporte económico mediante los códigos habilitados o adquirir una camiseta de la colección solidaria, destinando así el valor completo de su compra a la causa.

Para NCS Brands nació en Cali y cuenta con una parte importante de su talento humano en ciudades afectadas por la emergencia, por lo que el terremoto también ha tenido consecuencias cercanas para trabajadores y familias vinculadas con la organización.

Francisco Chaux, gerente general de la compañía, señaló que mantener activa la operación representa otra forma de contribuir en medio de la emergencia.