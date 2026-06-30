Seguro todo riesgo en Colombia: ¿Por qué los carros de bajo costo son más costosos de asegurar?

El valor de compra de un automóvil en el mercado colombiano no siempre anticipa cuánto costará protegerlo. De hecho, los propietarios de los modelos de menor costo terminan asumiendo una carga proporcionalmente mayor.

Así lo demostró un reciente análisis de seguros de carros en Colombia realizado por la plataforma Seguro Canguro, el cual evaluó un total de 252.302 cotizaciones reales de pólizas todo riesgo procesadas durante abril de 2026.

El informe, que analizó 321 referencias de vehículos con amplio volumen estadístico, reveló que un automóvil de $20 millones de pesos puede llegar a pagar hasta el 10% de su valor comercial cada año en su póliza.

En contraste, los modelos de alta gama que superan los $120 millones de pesos pagan tasas preferenciales que se ubican por debajo del 2% anual.

El desbalance en el seguro todo riesgo: ¿Por qué lo barato sale caro?

Según el estudio de la plataforma, la prima mediana de un seguro todo riesgo en Colombia se situó en $3,02 millones de pesos anuales, pero las brechas entre los diferentes segmentos del mercado son críticas. Mientras que el Renault Logan F.II Entry registró una prima mediana de $1,59 millones al año, la Honda CR-V City Plus alcanzó los $6,37 millones de pesos.

Sin embargo, el hallazgo más relevante del sector asegurador no reside en las cifras absolutas, sino en la relación directa entre la prima y el precio comercial del vehículo. Martin Alvemo, CEO de Seguro Canguro, explicó que existen factores estructurales que penalizan a los modelos de bajo valor:

Costos operativos fijos: Los gastos administrativos de las compañías de seguros pesan proporcionalmente más sobre las pólizas de menor valor.

Reparaciones costosas: El valor de los repuestos y la mano de obra en talleres autorizados por siniestros parciales no disminuye en la misma proporción que el precio comercial del carro.

Siniestralidad histórica: Ciertos modelos antiguos o altamente populares registran mayores índices de hurto y accidentalidad en las bases de datos de las aseguradoras.

El caso más crítico lo encabeza el Chevrolet Aveo Emotion 1.6L, cuya póliza representa el 9,85% de su valor comercial cada año. En la otra acera se ubica el Renault Arkana Techno, cuya tasa de aseguramiento es de apenas 1,89% anual, lo que equivale a una diferencia de cinco veces entre ambos extremos del mercado.

Vehículos híbridos y tecnología: La clave para pagar menos

El análisis también arrojó datos optimistas para quienes deciden invertir en nuevas tecnologías de movilidad.

Los carros híbridos en Colombia pagan, en promedio, un 12% menos en sus tasas de aseguramiento, lo que representa un ahorro directo de cerca de $321.000 pesos anuales en comparación con modelos equivalentes tradicionales de combustión.

Asimismo, las versiones equipadas con sistemas avanzados de seguridad registran tasas hasta un 19% inferiores dentro de su mismo rango de precio. Aunque las aseguradoras del país aún no calculan sus tarifas formalmente bajo la presencia de sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), estos componentes reducen sustancialmente la siniestralidad vial, lo que termina por abaratar las primas mensuales y anuales.

Ante este panorama, el precio del seguro automotor se consolida en 2026 como un criterio de compra tan indispensable como el consumo de combustible, los costos de mantenimiento preventivo o el valor de reventa en el mercado de usados.