Menor de once años fue rescatado de los escombros a seis días de los sismos en Venezuela

Se cumplen 124 horas del doblete sísmico del miércoles, 24 de junio, que golpeó la costa norte de Venezuela e, incluso, llegó a sentirse en varias ciudades de Colombia, como Medellín, Bucaramanga, Tunja y Bogotá.

Organismos de emergencias, entre ellos 2.624 rescatistas de 25 países, guardan la esperanza de seguir encontrando personas con vida entre los escombros, como el niño de once años, hallado en la madrugada del martes, 30 de junio.

Su caso llena de esperanza a la población local y a quienes siguen buscando señales de vida, en una carrera contrarreloj. Rescatistas y voluntarios saben que el paso de las horas juega en su contra, pero deben avanzar con cautela, para proteger a quienes siguen bajo tierra.

El menor, según la prensa internacional, fue rescatado en el estado de La Guaira, declarado por la presidenta interina como “zona de desastre”. Durante tres horas, bomberos de Quito, Ecuador, y un equipo de rescatistas de República Dominicana estuvieron retirando material hasta alcanzarlo y ayudarlo a salir.

Datos de la NASA revelan un panorama devastador tras los sismos en Venezuela:

Sumado a la cifra de víctimas mortales, que fue actualizada a 1.700 el lunes (29 de junio), investigadores entregaron un balance devastador sobre los sismos y su influencia en la infraestructura de Venezuela.

Aunque Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, informó que 855 construcciones sufrieron daños y, al menos, 189 se desplomaron, datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio sugerirían que son 58.000 los edificios que registran afectaciones.

"Es probable que aproximadamente 58.870 edificios hayan resultado dañados o destruidos en toda la región afectada", indicaron los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, tras realizar una evaluación preliminar con datos satelitales de la NASA.

Con los datos satelitales, la NASA espera estar "brindando apoyo fundamental, captando imágenes y datos para ayudar a los equipos en el terreno a evaluar los impactos y orientar los esfuerzos de respuesta".