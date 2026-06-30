Colpensiones da anuncio de último momento a miles de jubilados: suspende sus servicios en estas fechas

La incertidumbre se apodera de miles de afiliados al sistema pensional en Colombia. En las últimas horas, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) manifestó su profunda sorpresa y preocupación ante el inesperado anuncio de Colpensiones sobre la interrupción total de sus servicios.

La entidad estatal confirmó que, debido a mantenimientos preventivos y actualizaciones en su plataforma tecnológica, no habrá atención al público durante varios días.

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De acuerdo con el comunicado oficial emitido el 30 de junio de 2026, la contingencia tecnológica comenzó el pasado sábado 27 de junio y se extenderá hasta el próximo jueves 2 de julio de 2026.

Durante este periodo, los usuarios no podrán realizar trámites de manera presencial en los puntos de atención a nivel nacional, ni de forma virtual a través de la página web, la aplicación móvil o la línea de atención telefónica.

Trámites afectados por la caída del sistema de Colpensiones

Esta parálisis en la infraestructura digital de Colpensiones no es un asunto menor, ya que impacta directamente procesos misionales esenciales para los trabajadores colombianos. Entre los principales trámites afectados se encuentran:

Solicitudes de afiliación inicial al sistema

Procesos de traslado de régimen pensional

Corrección de la historia laboral (vital para el cómputo de semanas).

Atención de quejas, reclamos prioritarios y radicación de órdenes judiciales.

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La coyuntura genera máxima alerta debido al calendario pensional de este año. Esta interrupción ocurre a menos de tres semanas de la fecha límite del 16 de julio de 2026, el día final para radicar las solicitudes de traslado por oportunidad.

Para Asofondos, esta indisponibilidad resulta altamente inconveniente para los ciudadanos que desean ejercer su legítimo derecho a cambiar de régimen antes de que venza el plazo legal.

¿Qué pasará con los fondos privados de pensión?

Ante el apagón tecnológico, las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas (AFP) como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia aclararon que continuarán prestando sus servicios y asesorías con total normalidad.

Sin embargo, el gremio advirtió que la radicación final y el procesamiento de los traslados quedarán inevitablemente condicionados y frenados hasta que Colpensiones restablezca por completo sus sistemas y bases de datos.

Se recomienda a los afiliados mantener la calma, recopilar la documentación necesaria durante estos días de cierre y prepararse para realizar sus trámites de forma prioritaria a partir del viernes 3 de julio, evitando dejar el traslado para el último momento antes del vencimiento del 16 de julio.