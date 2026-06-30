Barranquilla se une para darles toneladas de ayudas a los venezolanos afectados por el terremoto

En medio de la crisis que vive Venezuela, con imágenes de devastación y llamados de auxilio desde varios rincones del país, Barranquilla se ha convertido en un faro de esperanza.

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La comunidad y las autoridades han organizado una masiva recolección de 82 toneladas de ayuda humanitaria dirigida a mitigar el sufrimiento de los afectados en el otro lado de la frontera.

¿Cuántas toneladas se han dado?

Un representante de la Oficina de Gestión de Riesgo reveló en diálogo con Noticias RCN que este esfuerzo maratónico ha reunido a ciudadanos y venezolanos residentes en Barranquilla, quienes han aportado alimentos no perecederos, medicinas, pañales y artículos de higiene principalmente.

La importancia de esta misión trascendió las barreras locales y se reflejó en las palabras de Cristina Sánchez, una empresaria barranquillera que, junto a su equipo, recaudó cinco toneladas de suministros. Las ayudas fueron llevadas a La Guaira.

“Estamos viendo cómo familias enteras intentan reponerse sin condiciones mínimas para hacerlo”, sostuvo al hacerle un llamado a otras empresas para que contribuyan con la logística para el traslado de más donaciones.

¿Cómo aportar?

Tanto las empresas como los ciudadanos pueden dar sus donaciones a través del principal centro de acopio en la capital de Atlántico, el cual está liderado por la alcaldía y organizaciones (como fundaciones).

Además, en redes sociales se han habilitado los canales para aportar con su grano de arena y tener información sobre todo lo relacionado. La prioridad es brindar insumos médicos, especialmente antibióticos y analgésicos.

Este esfuerzo comunitario envía un fuerte mensaje al mundo sobre la capacidad de solidaridad y acción de los colombianos hacia sus vecinos, recordando que la ayuda humanitaria no es solo una cuestión de días, sino posiblemente de meses o incluso años.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.