Gobierno de De la Espriella cambiaría jornada escolar en colegios públicos con nueva regla

Un proyecto de decreto del Ministerio de Educación plantea modificaciones al Decreto 1075 de 2015, entre ellas, se menciona que la jornada escolar en los establecimientos educativos oficiales tendría nuevas condiciones de planeación y seguimiento.

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La norma, que actualmente se encuentra en fase de comentarios, establece reglas para la contratación de la prestación y administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas y señala de manera expresa la necesidad de avanzar en la implementación de la jornada única.

El documento indica que las modalidades de contratación del servicio educativo deberán inclinarse hacia la implementación de esta jornada, siempre que las entidades territoriales cuenten con la infraestructura, la planta docente y las demás condiciones necesarias para hacerlo de manera adecuada.

¿Cómo cambiaría la jornada escolar en los colegios públicos?

El proyecto no establece que todos los colegios públicos vayan a modificar automáticamente sus horarios. La propuesta incorpora la jornada única como un elemento que debe ser tenido en cuenta en la planeación y en los estudios que realizan las entidades territoriales cuando determinan las necesidades de cobertura, infraestructura y personal docente.

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En particular, el documento establece que cuando exista insuficiencia de planta docente o directiva docente, el estudio correspondiente deberá incluir un análisis de la necesidad de ampliar la atención en jornada única. En el caso de la infraestructura física, también deberá sustentarse la necesidad de ampliar esta modalidad.

Por eso, el eventual cambio de jornada estaría condicionado por las características y capacidades de cada entidad territorial. El proyecto establece que la implementación debe estar acompañada de las condiciones necesarias para prestar adecuadamente el servicio, en lugar de plantear un cambio uniforme de horario para todos los establecimientos oficiales.

¿Los colegios públicos serían privatizados con el nuevo decreto?

De acuerdo con la explicación entregada por la ministra de Educación, Viviane Morales, la modificación al decreto no tiene como objetivo privatizar los colegios oficiales.

Morales también explicó que, bajo este esquema, los establecimientos continúan siendo oficiales, la matrícula permanece dentro de la oferta oficial y la entidad territorial mantiene la dirección, responsabilidad, control y vigilancia del servicio.

El proyecto coincide en establecer que la prestación del servicio permanece en cabeza de la entidad territorial certificada, aunque el contratista pueda encargarse de organizar, coordinar, administrar y dirigir el establecimiento bajo las condiciones establecidas.

La contratación de terceros, en todo caso, aparece condicionada a estudios de insuficiencia y limitaciones. El proyecto establece que las entidades territoriales deben demostrar técnicamente la necesidad de acudir a esta alternativa y remitir el estudio al Ministerio de Educación Nacional.

Otro de los puntos mencionados por Morales es la participación de iglesias y confesiones religiosas. El proyecto contempla contratos para promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos oficiales. En estos casos, la entidad territorial aporta la infraestructura y el personal con el que cuente, mientras que la organización religiosa aporta los componentes que la entidad territorial no pueda suministrar.

Morales sostuvo que esta posibilidad no sería nueva y que las entidades religiosas pueden colaborar en la prestación del servicio educativo cuando las entidades territoriales certificadas no logran tener presencia. No obstante, el alcance concreto de las actividades que podrían asumir estas organizaciones y el enfoque de dicha participación forman parte de las inquietudes planteadas alrededor del proyecto.