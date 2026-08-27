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Pensión de invalidez en Colombia: el giro drástico que daría con la reforma en 2027

A partir de abril de 2027, Colpensiones asumirá el riesgo de invalidez y sobrevivencia. Asofondos advierte sobre los posibles riesgos fiscales.

Pensión por invalidez
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
11:28 a. m.
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El sistema pensional en Colombia se encamina hacia una de sus transformaciones más estructurales tras la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, la cual fijó el inicio del nuevo modelo de pilares para el 1 de abril de 2027.

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Aunque la atención pública se ha concentrado en las pensiones de vejez, el gremio de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) encendió las alarmas sobre el futuro de las pensiones de invalidez y sobrevivientes, advirtiendo un impacto significativo en las finanzas del Estado si no se hacen los ajustes adecuados.

Este sería el cambio que tendría la pensión por invalidez para 2027

El cambio en el modelo de administración del riesgo
Actualmente, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por las AFP privadas, opera bajo un mecanismo de aseguramiento comercial. Un porcentaje de las cotizaciones mensuales de los afiliados se destina a la contratación de una póliza de seguro colectiva.

En caso de que un trabajador sufra un accidente o enfermedad que le genere una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, o fallezca, la compañía aseguradora aporta el capital faltante para completar la suma requerida para financiar la pensión vitalicia o de sobrevivientes.

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Sin embargo, bajo el nuevo esquema de pilares, todos los trabajadores formales cotizarán obligatoriamente a Colpensiones por los primeros 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) de sus ingresos. Esto implica que el fondo público asumirá de manera directa la cobertura y responsabilidad del pago de la mayoría de los eventos de invalidez y fallecimiento del país.

Asofondos alerta sobre pensión

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha señalado que el régimen público administrado por Colpensiones tradicionalmente no utiliza pólizas de seguro comerciales para respaldar estas contingencias. En su lugar, las mesadas por invalidez o muerte son absorbidas directamente por las reservas generales del sistema de prima media o, en su defecto, por el Presupuesto General de la Nación.

"Si Colpensiones no constituye un fondo de reserva exclusivo o no contrata pólizas de seguro en el mercado para cubrir estos siniestros, el costo financiero terminará siendo asumido directamente por los impuestos de los colombianos", advirtió el dirigente gremial.

Según las estimaciones del sector, cubrir imprevistos laborales mediante recursos corrientes puede generar volatilidades presupuestales elevadas en años donde se registren picos de siniestralidad.

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