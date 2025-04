Razones por las que su pasaporte puede ser rechazado en migración durante Semana Santa

Viajar al exterior es una de las actividades más esperadas por los colombianos durante la Semana Santa, pero muchos podrían ver frustrado su plan si su pasaporte no cumple con ciertos requisitos fundamentales.

La Cancillería colombiana advirtió sobre detalles que podrían inhabilitar el documento y dejarlo sin la posibilidad de abordar su vuelo internacional.

Pasaporte en óptimas condiciones

Entre los principales aspectos que podrían afectar la validez del pasaporte se encuentran la vigencia del documento, su estado físico, y la precisión de la información personal.

Si su pasaporte está deteriorado, manchado, doblado o tiene grapas, es posible que no lo acepten en el aeropuerto, según lo explica la Cancillería.

Evite errores y conserve su pasaporte en buen estado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también emitió varias recomendaciones importantes para conservar el plástico.

No llevar el pasaporte en el bolsillo trasero, evitar doblarlo, protegerlo de la humedad y no usarlo como base para escribir. Además, no lo limpie con productos químicos ni lo exponga a temperaturas extremas.

Si planea salir del país en esta Semana Santa 2025, revise su pasaporte a tiempo. Una pequeña omisión puede convertirse en un gran obstáculo.

Algunos ´países donde exigen un pasaporte con vigencia de 6 meses

Algunos destinos internacionales mantienen políticas estrictas respecto a la vigencia del pasaporte.

La Cancillería colombiana recordó que países como Estados Unidos, China, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Egipto, India, Tailandia, Brasil, Malasia, Singapur e Indonesia requieren que el documento tenga al menos seis meses de vigencia.