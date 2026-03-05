CANAL RCN
Economía

Icetex busca estudiantes que quieran becarse y estudiar de manera virtual en España

Conozca las fechas y cómo será el proceso para aplicar a ello.

Icetex.
Icetex. Foto: Icetex.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
09:02 p. m.
En un esfuerzo por fortalecer la internacionalización de la educación superior y brindar herramientas de alta competitividad a los profesionales colombianos, el ICETEX, en alianza con la Universidad Europea, anunció el lanzamiento de un nuevo paquete de 25 becas destinadas a realizar estudios de maestría en modalidad 100% virtual.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a títulos oficiales españoles con exenciones económicas significativas que oscilan entre el 60% y el 80% sobre el valor de la matrícula. Según el comunicado oficial de la entidad, la convocatoria estará vigente hasta el próximo 13 de marzo de 2026, permitiendo que los aspirantes seleccionados inicien sus actividades académicas en el mes de abril.

La Universidad Europea, reconocida por su modelo de aprendizaje experiencial y su fuerte componente tecnológico, ofrece a través de este convenio programas en áreas de alta demanda laboral. Entre los másteres destacados en esta convocatoria se encuentran programas en Big Data Analytics, Sistemas Integrados de Gestión, Prevención de Riesgos Laborales, y Dirección de Empresas, entre otros.

Al ser una modalidad virtual, el programa elimina las barreras geográficas y los costos de manutención en el extranjero, permitiendo que los beneficiarios continúen con sus actividades laborales en Colombia mientras obtienen una titulación de carácter internacional.

Requisitos para acceder a las becas del Icetex

Para participar en este proceso de selección, los interesados deben cumplir con una serie de criterios técnicos y académicos establecidos por ambas instituciones:

  • Nacionalidad: Ser ciudadano colombiano.
  • Edad: Tener entre 21 y 65 años.
  • Excelencia académica: Contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0 (en algunas líneas de énfasis se puede exigir hasta 4,0).
  • Experiencia profesional: Acreditar al menos 12 meses de experiencia laboral en el área del programa a cursar.
  • Admisión previa: Es indispensable contar con la carta de preadmisión o admisión definitiva expedida por la Universidad Europea antes de formalizar la solicitud ante el ICETEX.

El ICETEX ha enfatizado que la asignación de las becas no se realizará al azar. El comité de selección tendrá en cuenta el promedio académico, la coherencia entre el perfil profesional y el programa elegido, y el lugar de residencia, priorizando a personas provenientes de regiones distintas a las grandes capitales para fomentar la equidad territorial. Asimismo, se otorgará puntuación adicional a aspirantes que pertenezcan a estratos 1, 2 o 3, o que estén registrados en los grupos A y B del SISBÉN IV.

La entidad recordó a la ciudadanía que todos los trámites con el ICETEX son gratuitos y no requieren de intermediarios. Las postulaciones se deben realizar exclusivamente a través del portal web oficial de la institución, cargando los documentos requeridos en formato PDF.

