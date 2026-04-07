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Precio del dólar hoy en Colombia: cierre del martes 7 de abril genera sorpresa

Dólar hoy en Colombia: así cerró este 7 de abril con leve alza frente a la TRM. Conozca su precio final y cómo se movió en la jornada.

El dólar dio un giro en Colombia al cierre de hoy lunes 6 de abril de 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 07 de 2026
02:32 p. m.
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El dólar volvió a moverse en Colombia y este martes 7 de abril cerró con una leve alza, en una jornada marcada por variaciones moderadas y un alto volumen de negociaciones.

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La divisa estadounidense terminó por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), reflejando un comportamiento mixto frente a los últimos días.

Así cerró el dólar en Colombia hoy, 7 de abril

El dólar cerró en $3.678,11, lo que representó un aumento de $13,7 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.664,41. A lo largo de la jornada, la moneda alcanzó un mínimo de $3.671,06 y un máximo de $3.690.

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En total, se registraron 1.517 operaciones por un valor cercano a los US$913 millones, lo que evidencia una jornada con buen nivel de liquidez en el mercado.

Aunque el cierre fue al alza, la TRM reflejó una leve caída frente al día anterior. El precio del dólar en Colombia para el martes 7 de abril del 2026 fue $3.664,41 pesos colombianos, mostrando una disminución de 11,4 pesos, equivalente a un 0,31 %.

Comportamiento del dólar frente a otros periodos

Más allá del movimiento diario, el dólar mantiene una tendencia a la baja en comparación con otros periodos. Frente a la semana anterior, la divisa cayó un 0,15 %, mientras que en comparación con el mes pasado el descenso es del 3,46 %.

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En lo corrido del año, el dólar también muestra una reducción del 2,47 %, lo que representa una caída de 92,67 pesos. Sin embargo, el dato más llamativo es el comportamiento frente al mismo día de 2025, donde la divisa registra una baja del 14,26 %, equivalente a 609,62 pesos.

Estos movimientos reflejan un mercado que, aunque presenta fluctuaciones diarias, mantiene una tendencia descendente en el mediano plazo, influenciada por factores externos y el comportamiento de la economía local.

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