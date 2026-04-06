CANAL RCN
Economía

Las cuentas de ahorro con mejores tasas de interés en Colombia con corte al 31 de marzo

¿Dónde rinde más el dinero? Estas son las entidades financieras con mejores tasas de interés para cuentas de ahorro.

Entidades financieras altas tasas de interés
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 06 de 2026
09:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las tasas de interés en cuentas de ahorro en Colombia han cambiado significativamente en los últimos meses. La competencia entre bancos tradicionales y neobancos ha elevado la rentabilidad para los usuarios, generando nuevas oportunidades para quienes buscan hacer crecer su dinero.

Estos son los CDT con mejores tasas de interés en abril tras subida por parte del Banco de la República
RELACIONADO

Estos son los CDT con mejores tasas de interés en abril tras subida por parte del Banco de la República

El panorama de las tasas de interés en cuentas de ahorro en Colombia atraviesa un momento de transformación. En un contexto donde cada vez más personas buscan ingresos pasivos, las entidades financieras han ajustado sus ofertas para atraer clientes, lo que ha derivado en un mercado más competitivo y dinámico.

Uno de los factores clave en este cambio ha sido la consolidación de los neobancos, que han irrumpido con propuestas digitales y tasas más atractivas frente a la banca tradicional. Sin embargo, los datos más recientes muestran que algunos bancos tradicionales también han comenzado a recuperar terreno.

¿Qué entidades ofrecen las tasas de interés más altas en cuentas de ahorro en Colombia?

De acuerdo con cifras recientes de la Superintendencia Financiera de Colombia, el ranking de tasas de interés en cuentas de ahorro en Colombia está liderado por Banco Pichincha, que alcanza una rentabilidad del 11 % efectivo anual (EA). Este dato marca un punto de inflexión, ya que supera incluso a los neobancos que venían dominando el mercado.

En segundo lugar aparece Ban100 con una tasa del 9,72 % EA, seguido por Banco Finandina, que ofrece un 9,01 % EA.

Nequi suspenderá envíos y recibos de dinero en abril: esta es la fecha exacta
RELACIONADO

Nequi suspenderá envíos y recibos de dinero en abril: esta es la fecha exacta

El grupo de las entidades con mayores rendimientos lo completan Nubank con una tasa cercana al 8,28 % EA —aunque anunció un aumento hasta el 9,5 % en sus “cajitas”— y Lulo Bank con un 7,89 % EA.

Este escenario refleja una competencia directa entre modelos financieros. Por un lado, los neobancos mantienen su atractivo por la facilidad digital y tasas competitivas; por otro, algunas entidades tradicionales han ajustado sus productos para no perder participación en el mercado.

¿Por qué hay tanta diferencia entre bancos tradicionales y neobancos?

A pesar del crecimiento en la oferta, la brecha entre entidades sigue siendo significativa. Mientras los bancos digitales y algunas entidades emergentes ofrecen tasas superiores al 7 % o incluso al 10 % EA, la banca tradicional presenta rendimientos considerablemente más bajos.

Por ejemplo, Bancolombia registra una tasa cercana al 0,07 % EA, seguido por el Banco de Bogotá con 0,22 % EA y BBVA con 0,33 % EA. Otras entidades como Davivienda y AV Villas también se ubican por debajo del 0,5 % EA.

Sin embargo, existen excepciones dentro de la banca tradicional. Bancamía destaca con una tasa del 6,13 % EA, acercándose a los niveles ofrecidos por los neobancos.

Esta diferencia se explica, en parte, por los modelos de negocio. Los neobancos operan con estructuras digitales más eficientes, lo que les permite ofrecer mejores tasas.

Ser fiador o codeudor en Colombia: estos son los riesgos y consecuencias
RELACIONADO

Ser fiador o codeudor en Colombia: estos son los riesgos y consecuencias

En contraste, los bancos tradicionales deben cubrir mayores costos operativos, lo que impacta la rentabilidad ofrecida a los usuarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Tesla se mete al top 3 en Colombia: crecimiento récord en la venta de vehículos eléctricos

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 6 de abril de 2026

Automovilismo

Ojo: estas son las motos eléctricas deben hacer tecnomecánica en Colombia

Otras Noticias

Bucaramanga

Kira, la perrita brutalmente golpeada por un sujeto en Bucaramanga, fue encontrada enterrada

Tras la viralización del escabroso video, las autoridades encontraron enterrado el cuerpo de la canina a inmediaciones del lugar de residencia del presunto responsable.

Nasa

Artemis II revela nuevos colores de la Luna y pistas sobre su composición mineral

El regreso está previsto para el 10 de abril, cuando la cápsula americe en aguas cercanas a San Diego.

Independiente Santa Fe

Santa Fe se ilusiona: así llegan Peñarol, Corinthians y Platense a la fase de grupos de Libertadores

Viral

Isabella Ladera sufrió percance con una prenda durante la revelación de género de su bebé

Enfermedades

Manchas cafés en la piel de los niños: síntomas de la neurofibromatosis tipo 1