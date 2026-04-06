Las cuentas de ahorro con mejores tasas de interés en Colombia con corte al 31 de marzo

Las tasas de interés en cuentas de ahorro en Colombia han cambiado significativamente en los últimos meses. La competencia entre bancos tradicionales y neobancos ha elevado la rentabilidad para los usuarios, generando nuevas oportunidades para quienes buscan hacer crecer su dinero.

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El panorama de las tasas de interés en cuentas de ahorro en Colombia atraviesa un momento de transformación. En un contexto donde cada vez más personas buscan ingresos pasivos, las entidades financieras han ajustado sus ofertas para atraer clientes, lo que ha derivado en un mercado más competitivo y dinámico.

Uno de los factores clave en este cambio ha sido la consolidación de los neobancos, que han irrumpido con propuestas digitales y tasas más atractivas frente a la banca tradicional. Sin embargo, los datos más recientes muestran que algunos bancos tradicionales también han comenzado a recuperar terreno.

¿Qué entidades ofrecen las tasas de interés más altas en cuentas de ahorro en Colombia?

De acuerdo con cifras recientes de la Superintendencia Financiera de Colombia, el ranking de tasas de interés en cuentas de ahorro en Colombia está liderado por Banco Pichincha, que alcanza una rentabilidad del 11 % efectivo anual (EA). Este dato marca un punto de inflexión, ya que supera incluso a los neobancos que venían dominando el mercado.

En segundo lugar aparece Ban100 con una tasa del 9,72 % EA, seguido por Banco Finandina, que ofrece un 9,01 % EA.

El grupo de las entidades con mayores rendimientos lo completan Nubank con una tasa cercana al 8,28 % EA —aunque anunció un aumento hasta el 9,5 % en sus “cajitas”— y Lulo Bank con un 7,89 % EA.

Este escenario refleja una competencia directa entre modelos financieros. Por un lado, los neobancos mantienen su atractivo por la facilidad digital y tasas competitivas; por otro, algunas entidades tradicionales han ajustado sus productos para no perder participación en el mercado.

¿Por qué hay tanta diferencia entre bancos tradicionales y neobancos?

A pesar del crecimiento en la oferta, la brecha entre entidades sigue siendo significativa. Mientras los bancos digitales y algunas entidades emergentes ofrecen tasas superiores al 7 % o incluso al 10 % EA, la banca tradicional presenta rendimientos considerablemente más bajos.

Por ejemplo, Bancolombia registra una tasa cercana al 0,07 % EA, seguido por el Banco de Bogotá con 0,22 % EA y BBVA con 0,33 % EA. Otras entidades como Davivienda y AV Villas también se ubican por debajo del 0,5 % EA.

Sin embargo, existen excepciones dentro de la banca tradicional. Bancamía destaca con una tasa del 6,13 % EA, acercándose a los niveles ofrecidos por los neobancos.

Esta diferencia se explica, en parte, por los modelos de negocio. Los neobancos operan con estructuras digitales más eficientes, lo que les permite ofrecer mejores tasas.

En contraste, los bancos tradicionales deben cubrir mayores costos operativos, lo que impacta la rentabilidad ofrecida a los usuarios.