"Inaceptable": el papa León XIV rechaza amenaza de Trump contra Irán

El papa León XIV calificó de "inaceptable" este martes la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de eliminar a toda la civilización iraní si Irán no respeta su plazo límite establecido para medianoche para abrir el estrecho de Ormuz.

"Hoy (...) se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable. Ciertamente hay cuestiones de derecho internacional, pero mucho más que eso, se trata de una cuestión moral", dijo el pontífice a los periodistas mientras salía de su residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma, rumbo al Vaticano.

Mensaje contundente desde Washington

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos aseguró que “una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás” si Irán no atiende su ultimátum antes de la medianoche del martes hora de Washington.

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Trump afirmó: "No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda”, y añadió un enigmático “¿QUIÉN SABE?", dejando abierta la posibilidad de un desenlace dramático.

Condiciones y posibles consecuencias

En otras ocasiones, el mandatario había detallado que las fuerzas armadas podrían atacar puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles, con el objetivo de “devolver al país a la Edad de Piedra”.

Consultado sobre los términos exactos, Trump respondió escuetamente: “un acuerdo que sea satisfactorio para mí”, y resaltó que la condición principal es que Irán renuncie a poseer armas nucleares.