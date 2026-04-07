Cayó MiLoto en el país: este fue el ganador de más de 600 millones de pesos

En el sorteo número 514 de MiLoto, realizado en la noche de este lunes 6 de abril de 2026, se registró un ganador del premio mayor, quien se llevó la astronómica cifra de $650 millones de pesos.

El tiquete ganador, que acertó los cinco números de la combinación ganadora, fue adquirido en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar. Según el reporte oficial de la operadora, la apuesta se realizó de manera automática en un punto de venta de la red SuperGiros, demostrando una vez más que el azar no tiene fórmulas fijas.

La combinación que cambió la vida del nuevo millonario cartagenero estuvo compuesta por las siguientes balotas: 10 – 15 – 16 – 27 – 29.

Además del gran acumulado, el sorteo del 6 de abril dejó un saldo positivo para miles de colombianos. En total, se registraron 17.147 ganadores en las distintas categorías de premios, distribuyendo una bolsa total que superó los $767 millones de pesos.

Estos fueron los otros ganadores del sorteo de este 6 de abril

Desglose de ganadores por categorías:

5 aciertos: 1 ganador ($650.000.000).

4 aciertos: Diversos ganadores con premios proporcionales.

3 aciertos: 1.752 personas recibieron un premio de $19.800 cada una.

2 aciertos: 15.339 jugadores lograron recuperar el valor de su apuesta, recibiendo $4.000 cada uno.

¿Cuánto le quitan al ganador de Miloto?

De acuerdo con el Estatuto Tributario, los premios provenientes de loterías, apuestas y similares se consideran ganancias ocasionales. La tarifa establecida para este concepto es del 20% sobre el valor total del premio.

Premio bruto: $650.000.000

Descuento (20%): $130.000.000

Al momento de realizar la transferencia o el giro del dinero hacia la cuenta del ganador, se suele aplicar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4 por mil.

Se aplica sobre el valor restante tras el descuento de ganancias ocasionales ($520.000.000), es decir, un descuento aproximado: $2.080.000.

El valor neto a recibir es $517.920.000.