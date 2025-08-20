Señal de parqueo con una 'X': casos puntuales donde se les aplica sanción a conductores

En el vigente Manual de Señalización Vial de Colombia, sale a la luz una señal de tránsito que ha traído confusión entre los conductores y que les ha causado multas por cuenta de las autoridades de tránsito.

Se trata de la Señal SR 28A, la cual es una señal restrictiva de tránsito que prohíbe tanto el estacionamiento como la detención de vehículos en la zona donde se encuentra ubicada.

Aunque la norma es clara en el Manual de Señalización Vial, muchos conductores no tienen claro en que casos se aplica y las zonas que rige la norma.

Casos puntuales donde se sanciona la señal SR-28A

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, esta señal es clara en avisar que el vehículo 'No puede estacionar o detenerse en dicha zona' donde se encuentra esta señal.

Esta señal se utiliza en situaciones donde la detención de vehículos puede causar riesgos o congestión, como en vías rápidas, arterias urbanas con alto tráfico, o entradas y salidas de emergencia.

La prohibición se extiende desde donde se encuentra la señal hasta la siguiente intersección, y puede estar limitada a horarios o tipos de vehículos específicos mediante leyendas adicionales.

Es importante diferenciar la SR-28A de la señal SR-28, que solo prohíbe el estacionamiento (parquear). La SR-28A, al prohibir tanto el estacionamiento como la detención, es más restrictiva y busca garantizar una mayor fluidez del tráfico y evitar obstrucciones en zonas donde se necesita mayor libertad de movimiento.

En algunos casos, la normativa permite que esta señal se ubique en el costado izquierdo de la vía, dependiendo de la restricción particular.

Multa por no respetar la señal SR-28a

La multa por no respetar la señal SR-28a (prohibido estacionar en vías con tráfico mixto) en Colombia para 2025 es de $603.939 pesos colombianos, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Además, si el vehículo está sin conductor, las autoridades pueden ordenar su inmovilización, lo que implica costos adicionales de grúa y parqueadero.