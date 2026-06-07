Mitad de año: así pueden las empresas y los hogares reorganizar sus finanzas para cerrar mejor el 2026

El inicio de julio no solo representa el arranque de una nueva etapa del año, sino que también se convierte en una fecha clave para que empresas, emprendedores y hogares revisen sus cuentas, ajusten prioridades y definan cómo enfrentar los próximos seis meses.

Tras cerrar junio, la recomendación de expertos financieros apunta a mirar con atención el comportamiento de los ingresos, los gastos, las deudas, el ahorro y las inversiones. El objetivo es identificar si las metas trazadas a comienzos de 2026 siguen siendo viables o si requieren cambios ante las condiciones económicas actuales.

Este ejercicio resulta especialmente importante para los pequeños negocios. La encuesta MiPyme ANIF 2025-2026 evidenció que el 35 % de las empresas no lleva un registro organizado de sus finanzas, una situación que puede complicar la planeación y limitar la capacidad de reaccionar ante imprevistos.

A esto se suma que el 44.7 % de las unidades de subsistencia mezcla el dinero personal con los recursos del negocio. Esta práctica dificulta conocer con precisión cuánto está produciendo una empresa, cuáles son sus costos reales y qué recursos están disponibles para invertir o responder a una emergencia.

Ordenar las cuentas, una tarea pendiente para negocios y hogares

La revisión de mitad de año puede ser una oportunidad para separar los gastos personales de los empresariales, actualizar presupuestos y revisar las obligaciones pendientes. También permite analizar si los recursos disponibles están siendo utilizados de forma eficiente o si permanecen sin una estrategia definida.

Para Isabel Palacio, gerente de CDT en IRIS, una gestión financiera sólida no se limita a obtener ingresos. “Las empresas que crecen de manera sostenida son las que entienden que una buena gestión financiera no consiste únicamente en generar ingresos, sino en saber proteger y hacer crecer su capital”, afirmó.

En ese sentido, contar con información clara sobre las cuentas puede facilitar decisiones como reducir gastos innecesarios, organizar el pago de deudas, crear fondos de reserva o buscar mecanismos de ahorro e inversión acordes con las necesidades de liquidez de cada persona o compañía.

El análisis también debe incluir las metas para el cierre de año. Por ejemplo, una empresa puede revisar si necesita recursos para ampliar inventario, contratar personal, abrir nuevos canales de venta o cubrir temporadas de menor movimiento. En los hogares, la evaluación puede enfocarse en compromisos como educación, vivienda, vacaciones, compras de fin de año o pago de obligaciones.

Ahorro e inversión: claves para planear los próximos seis meses

Además de ordenar las finanzas, el segundo semestre plantea el reto de definir qué hacer con el dinero disponible. Instrumentos como los Certificados de Depósito a Término (CDT) siguen siendo una alternativa utilizada por quienes buscan obtener rendimientos y mantener una planificación sobre el uso de sus recursos.

IRIS reportó que este producto supera las 14.000 inversiones y administra más de $500 mil millones. La entidad señaló que actualmente ofrece tasas de hasta el 13 % efectivo anual para plazos entre siete y nueve meses, y de 12.70 % efectivo anual para inversiones a un año.

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Sin embargo, antes de tomar una decisión, expertos recomiendan comparar opciones, revisar los plazos, entender las condiciones de liquidez y verificar que la alternativa elegida se ajuste al perfil de riesgo y a las necesidades de cada inversionista.

La mitad del año, entonces, puede ser más que un corte en el calendario. Para empresas y personas, representa la posibilidad de corregir errores, fortalecer hábitos financieros y preparar una hoja de ruta que permita cerrar 2026 con mayor estabilidad.