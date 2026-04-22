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Pensionados tienen servicios gratuitos con cajas de compensación que pocos conocen: estos son

Conozca los distintos beneficios que tienen los jubilados en el país.

Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 22 de 2026
07:43 a. m.
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La Ley 1643 de 2013 y la Ley 2225 de 2022, ha consolidado un esquema donde los adultos mayores mantienen un papel protagónico en el acceso a servicios que mejoran su calidad de vida.

Las cajas de compensación familiar han dejado de ser entidades exclusivas para la fuerza laboral activa, adaptando su portafolio para atender las necesidades de salud, recreación y formación de quienes ya han cumplido su ciclo laboral.

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Para este 2026, el acceso de los pensionados a estas entidades se divide principalmente en tres modalidades: la gratuita, la de fidelidad y la de aporte voluntario.

La primera está dirigida a quienes perciben una mesada inferior a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), garantizando que el factor económico no sea una barrera para el bienestar. Por otro lado, la modalidad de fidelidad reconoce a aquellos ciudadanos que aportaron al sistema por más de 25 años, otorgándoles beneficios especiales en la última caja a la que estuvieron vinculados.

Finalmente, existe la opción de realizar aportes del 0,6 % o el 2 % de la mesada para acceder a coberturas más amplias que incluyen al grupo familiar.

Estos son los servicios gratuitos para pensionados afiliados a las cajas de compensación en Colombia

Si usted es pensionado y cumple con el requisito de devengar menos de 1,5 SMMLV, puede acceder a una oferta integral sin costo de afiliación. Los principales servicios gratuitos incluyen:

  • Acceso a centros vacacionales, clubes sociales y eventos culturales (teatro, cine y conciertos) con tarifas de Categoría A (la más económica) o, en muchos casos, con entrada libre para programas dirigidos específicamente al adulto mayor.
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  • Cursos gratuitos en artes y oficios, herramientas digitales y programas de emprendimiento que buscan mantener la mente activa y fomentar la generación de ingresos adicionales.
  • Programas de viajes subsidiados o con costo cero en el transporte y guianza para destinos locales seleccionados por la caja de compensación.
  • Escuelas de formación deportiva adaptada, sesiones de hidroaeróbicos, yoga y acceso a gimnasios bajo supervisión profesional.

En cuanto a los "pagos" o retribuciones indirectas que puede recibir, aunque no exista el subsidio monetario, el pensionado recibe un ahorro efectivo.

Este se ha representado en subsidios y tarifas distintas. Aquellos que continúan vinculados mediante aportes del 2 % pueden, en ciertas condiciones de reincorporación laboral fallida, acceder a beneficios de ley.

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