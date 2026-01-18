Pensionados pueden acceder gratis a caja de compensación: estas son las condiciones que deben cumplir

En Colombia, el sistema de protección social ofrece un respiro económico importante para quienes ya han finalizado su etapa laboral. A menudo existe la creencia de que, una vez pensionada, la persona pierde los beneficios de bienestar que brindan las cajas de compensación familiar.

Sin embargo, la normativa vigente, encabezada por la Ley 1643 de 2013, establece mecanismos para que miles de adultos mayores accedan a servicios de recreación, deporte y cultura sin pagar un solo peso.

Estas son las condiciones específicas y los grupos de pensionados que tienen derecho a este beneficio de gratuidad en 2026.

Pensionados que pueden acceder gratis a caja de compensación

Pensionados con mesada de hasta 1,5 SMMLV

Esta es la modalidad más común de acceso gratuito. Según la ley, los pensionados cuya mesada pensional no supere 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden afiliarse sin costo a la última caja de compensación a la que estuvieron vinculados durante su vida laboral activa.

Bajo esta modalidad, el beneficio se extiende al cónyuge o compañero permanente (que no sea trabajador activo) y a los hijos menores de 18 años.

Pensionados por "Fidelidad" (25 años de aportes)

Aquellos ciudadanos que, independientemente del monto de su pensión, hayan aportado al sistema de cajas de compensación durante 25 años o más a lo largo de su carrera, adquieren una condición especial de "afiliado por fidelidad".

Al ser ubicados en la Categoría A (la tarifa más baja), el costo de acceso a programas de capacitación, recreación y turismo social suele ser del 0%.

Para este trámite, el interesado debe presentar su historia laboral o certificaciones que acrediten el tiempo de permanencia en el sistema.

Requisitos para formalizar la afiliación