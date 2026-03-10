¿Qué candidatos se quemaron, a pesar de conseguir muchos votos en las elecciones al Congreso?

Las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del domingo, 8 de marzo, siguen dando de qué hablar. El Congreso dará la bienvenida a nuevos rostros en Cámara y Senado, y algunos congresistas, con años de experiencia, tendrán que despedirse del Capitolio Nacional el próximo 20 de julio.

Con una participación histórica, a pesar de la abstención, que se mantiene por encima del 50%. Algunos candidatos, aunque consiguieron un número considerable de votos, “se quemaron”.

Es el caso de la representante por el partido Cambio Radical Carolina Arbeláez que, a pesar de obtener 33.000 votos, que le ganan un lugar entre los 10 más votados de la capital colombiana, no logró hacerse reelegir.

Otro que se quedará por fuera del Congreso en el periodo 2026-2030 es el candidato Jonathan Steven Silva, de Salvación Nacional. En las legislativas fue el segundo más votado del partido, con 29.000 votos, pero, aun así, no consiguió una curul en la Cámara Baja.

Candidatos con más de 50.000 votos al Senado no lograron un lugar en el Congreso:

Un fenómeno similar se registra entre los candidatos al Senado. Con cifras aún mayores, de 58.000 y 56.000 votos, ni Jairo Castellanos ni Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, lograron regresar al Congreso.

Lo mismo ocurrió con el doctor Rawdy Reales que, con 7,3 millones de seguidores traducidos en 55.000 votos, no pudo estrenarse en el Senado, que, al igual que la Cámara Baja, con el número tan alto de votos, calcula hasta el último minuto quién logra entrar y quién se queda por fuera del Congreso.

Votaciones históricas:

La primera jornada electoral del 2026 registró al menos dos votaciones históricas. La primera es la del futuro representante a la Cámara, Daniel Briceño, que se convirtió en el tercer congresista más votado en la historia de Colombia y el único en la lista de los cuatro primeros en aspirar a la Cámara Baja, con 262.000 votos.

Y la segunda es la de la candidata presidencial Paloma Valencia que, con más de 3.236.000 votos, se convirtió en la mujer más votada en la historia de Colombia en justas relacionadas con las elecciones presidenciales.