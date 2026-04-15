Siete de cada diez empresas en Colombia ya usan inteligencia artificial: ¿Cómo funciona?

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta cotidiana dentro del tejido empresarial colombiano.

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Hoy, cerca de 7 de cada 10 micro, pequeñas y medianas empresas del país ya han incorporado estas tecnologías en sus procesos, una cifra que evidencia un cambio estructural en la forma de operar de las organizaciones.

De acuerdo con un informe de Microsoft, el 66 % de las MiPymes en Colombia utiliza inteligencia artificial en distintas áreas de su negocio.

Este avance refleja una adopción acelerada que, lejos de limitarse a grandes corporaciones, se extiende a empresas de menor tamaño que buscan optimizar recursos y mejorar su competitividad.

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La optimización de procesos con IA en las MiPymes

La implementación de inteligencia artificial ya no se percibe como un experimento o una innovación exclusiva. En la práctica, se ha integrado en tareas diarias como la redacción de documentos, el análisis de datos, la generación de reportes y la gestión de información interna.

Este proceso ha transformado la operación empresarial, permitiendo reducir tiempos y mejorar la eficiencia en múltiples frentes.

La automatización de procesos administrativos y operativos se ha convertido en uno de los principales beneficios, liberando a los equipos de trabajo de actividades repetitivas.

De acuerdo con Mateo Burgos, CEO de Meeteam, “cada vez más empresas están identificando tareas repetitivas que pueden automatizarse con inteligencia artificial. Esto permite liberar tiempo de los equipos para enfocarse en actividades estratégicas y de mayor valor”.

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Sectores que lideran la transformación

El impacto de la inteligencia artificial se hace especialmente visible en sectores intensivos en mano de obra. Industrias como manufactura, alimentos, retail, construcción, servicios de aseo, hotelería, salud y comercio electrónico han comenzado a integrar estas herramientas en sus operaciones.

En estos sectores, la automatización de tareas repetitivas ha permitido optimizar procesos productivos y administrativos. Lo que inicialmente se planteaba como proyectos piloto, hoy se traduce en implementaciones activas dentro de las empresas.

Sin embargo, el nivel de adopción no es uniforme. Mientras algunas organizaciones ya operan con inteligencia artificial en varias áreas, otras aún se encuentran en fase de exploración, evaluando proveedores y analizando cómo integrar estas soluciones en su modelo de negocio.

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El impacto económico de la IA en el sector empresarial

El avance de la inteligencia artificial también está redefiniendo la gestión del talento. Las empresas no solo buscan incorporar tecnología, sino también contar con perfiles que tengan habilidades digitales y experiencia en automatización.

El contexto económico también está jugando un papel clave en esta transformación. Para 2026, el salario mínimo en Colombia se fijó en 1.750.905 pesos, con un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que eleva el ingreso mensual a cerca de 2 millones de pesos.

Este incremento, cercano al 23% frente al año anterior, ha llevado a muchas empresas a revisar sus estructuras de costos. En este escenario, la inteligencia artificial surge como una alternativa para mejorar la productividad y optimizar la operación sin aumentar significativamente los gastos.