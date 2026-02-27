Proponen eliminar el SOAT para todas las motocicletas en Colombia: hay polémica

Una propuesta realizada en el marco de la campaña rumbo Presidencia de este 2026 ha generado controversia en redes sociales. Proponen que el SOAT sea eliminado para todas las motocicletas del país, reemplazándolo por un mecanismo que brinde cobertura por igual.

La medida fue puesta sobre la mesa por el candidato Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa quien estará en la Gran Consulta por Colombia de este 8 de marzo en donde compite con otros 8 aspirantes que buscan llegar a la primera vuelta presidencial.

¿En qué consiste la propuesta de eliminar el SOAT?

De acuerdo a lo expresado por Pinzón Bueno a través de sus redes sociales, los datos indican que el mecanismo de un seguro obligatorio no está ayudando a reducir la accidentalidad. "Si 7 de cada 10 muertos en las vías son motociclistas, no basta con cobrar una póliza. Hay que reformar todo el modelo".

El candidato indica que el 50% de las motos que deberían tener SOAT, no lo tienen, por lo cual otros actores viales corren el riesgo de no tener atención médica por la irresponsabilidad de algunos conductores. Ante esto, la propuesta es una "cobertura universal".

La atención médica está garantizada por ley y se mantiene. Nadie quedará sin ser atendido. Lo que cambia es la arquitectura del sistema para que los recursos lleguen directamente a clínicas y hospitales, sin intermediarios innecesarios y sin nuevos impuestos.

Controversia tras la propuesta de Juan Carlos Pinzón

Esta propuesta ha sido severamente cuestionada en redes sociales, indicando que eliminar el cobro de una póliza obligatoria a los conductores crearía un hueco fiscal importante y restaría responsabilidad a los motociclistas.

Angélica Lozano, senadora de la República, escribió. "¿Pinzón aprendió esta barbaridad en Princenton? ¿Es tecnócrata? Los motociclistas están muriendo, están matando y se están lesionando de por vida por siniestros viales".

Juan David Quintero, concejal de Bogotá, se sumó a la conversación. "¿Qué le pasa a Pinzón? ¿Sabe que cada año 6 cada 10 muertos en accidentes son motociclistas? Nunca he dudado de la seriedad de Pinzón, pero ya parece Roy Barreras que promete regalar 1 millón de motos eléctricas, que por cierto invaden las ciclorrutas sin SOAT ni placa".