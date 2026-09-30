Sostenibilidad y durabilidad: El Auge de las carpas industriales en Colombia

El sector de las estructuras temporales en Colombia atraviesa por una transformación profunda, dejando atrás el modelo tradicional de usar y desechar para apostarle de lleno a la sostenibilidad y a la rentabilidad a largo plazo.

De acuerdo con Brenda Molina, CEO de Carpas Ferrari, una infraestructura temporal que cuente con un diseño adecuado y esté fabricada con materiales de alta calidad puede alcanzar una vida útil estimada entre 12 y 15 años, lo que redefine por completo la manera en que las empresas y los organizadores de ferias planean sus inversiones.

Este nuevo horizonte de durabilidad se ha convertido en un argumento clave que compite directamente con el criterio tradicional de buscar únicamente el precio más bajo.

Si bien las compañías del sector ajustan cada proyecto a las necesidades específicas de garantía y costo de los clientes, la extensión de la vida útil evita que las organizaciones tengan que incurrir en costosas reinversiones a corto plazo, generando simultáneamente un menor impacto ambiental gracias a la reducción en el consumo de materias primas a lo largo del tiempo.

El impulso de la sostenibilidad corporativa juega un papel fundamental en este cambio de tendencia. Las carpas de alta calidad que no exigen reemplazos constantes contribuyen de forma directa a cumplir con las exigentes metas de reducción de huella ambiental que hoy en día demandan las ferias, los proyectos industriales y las diversas actividades comerciales en el país.

Sin embargo, la industria todavía enfrenta retos importantes, como el error común de algunas organizaciones que adquieren infraestructura a ciegas, omiten la asesoría técnica especializada y prescinden de fabricantes directos y certificados.

Desafíos de la industria

Asimismo, la verdadera responsabilidad de una lona o membrana va más allá de su resistencia inicial o del marketing; radica en su capacidad real de ser reutilizada en diferentes espacios, almacenarse para futuros usos o entrar en un proceso de reciclaje al concluir su ciclo de vida.

A esto se suman los desafíos propios del clima colombiano, caracterizado por lluvias intensas, vientos, granizo y una alta radiación UV, los cuales exigen diseños estructurales robustos, instalaciones precisas y una distribución de cargas adecuada según el terreno para mitigar los impactos naturales sin descuidar el enfoque sostenible.

Aunque el mercado nacional ha aprendido que priorizar únicamente la economía suele traducirse en pérdidas prematuras y reinversiones forzadas, el sector continúa evolucionando. Tomando como referencia mercados maduros de Europa y Norteamérica, donde la infraestructura temporal ya se integra con éxito en proyectos de arquitectura urbana permanente como plazas, estaciones y museos al aire libre, Colombia transita un camino similar.

La versatilidad actual de estas estructuras permite que funcionen de manera viable como obras permanentes. De cara a los próximos años, se proyecta que la industria mantendrá modelos consolidados mientras adapta nuevos diseños a las tendencias globales, preparándose para la transformación que continúa experimentando el mercado.