Más allá de vender: lo que necesitan las empresas colombianas para crecer en Estados Unidos

Para una empresa colombiana, conseguir compradores en Estados Unidos abre una oportunidad comercial, pero sostenerla cuando aumentan los pedidos exige resolver otros asuntos: cómo atender más clientes, dónde contratar personal, de qué manera gestionar proveedores y con qué recursos financiar la operación.

Esas necesidades marcan la diferencia entre vender en el exterior y construir una presencia empresarial permanente. Una compañía puede lograr sus primeros contratos desde Colombia, pero establecerse en el mercado estadounidense supone organizar una operación capaz de responder a una demanda mayor y a las reglas del lugar donde desarrollará su actividad.

La relación comercial tiene un peso importante para el país. De acuerdo con las cifras del DANE, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas durante los primeros meses de 2026. En julio, las ventas externas totales de Colombia alcanzaron los US$4.690,7 millones FOB, que equivalen a un crecimiento del 5,9 % frente al mismo mes del año anterior.

Para los negocios que buscan profundizar esa relación, el desafío consiste en conectar la estrategia de ventas con las condiciones necesarias para cumplir sus compromisos a medida que crecen.

La ubicación debe responder a las necesidades de la empresa colombiana

Antes de establecer una operación, las compañías necesitan identificar dónde estarán sus clientes, proveedores y trabajadores. La cercanía con esos actores, junto con las necesidades logísticas y el tipo de actividad económica, aporta criterios para escoger el estado donde se constituirán.

Estados Unidos tiene 50 estados con particularidades tributarias, regulatorias y laborales. Por ello, elegir una jurisdicción únicamente por la rapidez o facilidad del registro puede dejar por fuera aspectos importantes para el funcionamiento cotidiano del negocio.

Florida, Texas, Delaware, Wyoming y Nueva York son algunas de las alternativas más apetecidas de acuerdo con Prodezk, la firma que acompaña procesos de expansión empresarial. Sin embargo, su conveniencia depende de las características de cada organización.

La decisión también requiere considerar la estructura legal y tributaria, la protección de activos y las expectativas de inversión. Para una compañía colombiana, estos elementos deben guardar relación con la actividad que pretende desarrollar y con sus planes futuros, además de permitirle comenzar a operar.

Crecer exige capacidad para contratar, cobrar y financiarse

El aumento de las ventas trae nuevas exigencias administrativas y operativas. Atender más pedidos puede implicar incorporar talento, ampliar la relación con proveedores y gestionar un volumen mayor de transacciones. La estructura inicial debe contemplar ese escenario.

“La expansión internacional debe verse como una transformación de la empresa”, afirma Mauricio Sandoval, especialista en alianzas estratégicas de Prodezk.

Desde esa perspectiva, la preparación incluye definir cómo se recibirán pagos, cómo se protegerá la propiedad intelectual y qué necesidades financieras tendrá la operación. Estos asuntos adquieren relevancia cuando el negocio comienza a relacionarse de manera permanente con clientes y proveedores bajo las reglas del mercado estadounidense.