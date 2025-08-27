CANAL RCN
Economía

Reconocida aerolínea anunció polémico cambio en su política de asientos para personas de talla grande

Una reconocida aerolínea anunció un polémico cambio en su política de asientos, que ahora afectará directamente a las personas de talla grande a partir de 2026.

Reconocida aerolínea anuncia polémico cambio en su política de asientos para personas de talla grande
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
08:16 a. m.
La aerolínea estadounidense Southwest Airlines anunció una serie de cambios que impactarán directamente a los pasajeros de talla grande.

A partir del 27 de enero de 2026, quienes no logren ajustarse completamente a un solo asiento deberán comprar un segundo asiento anticipadamente al momento de la reserva, eliminando la flexibilidad que existía en el modelo anterior.

La decisión generó debate, ya que rompe con una de las políticas más distintivas de la compañía, que permitía solicitar el asiento adicional sin costo en el aeropuerto o adquirirlo con opción de reembolso.

Cambios que impactan a los pasajeros de talla grande

Con esta modificación, Southwest redefine qué se considera un asiento individual, pues según ellos es el espacio delimitado entre dos reposabrazos abatibles. En caso de no ajustarse a esas dimensiones, el pasajero deberá adquirir dos tiquetes.

La aerolínea explicó que “para asegurar espacio, comunicamos a los clientes que anteriormente habían usado la política de asiento adicional que deberían adquirirlo al reservar”.

Sin embargo, no siempre podrá garantizar que ambos asientos estén juntos, aunque asegura que intentará reubicar a los pasajeros en vuelos posteriores si fuera necesario.

Además, aquellos que no reserven con antelación se arriesgan a quedar en lista de espera y pagar tarifas más altas por un asiento sin reserva previa.

Fin de políticas históricas en Southwest Airlines

Esta decisión está causando revuelo, pues el cambio en la política para pasajeros de talla grande forma parte de una transformación más amplia en la aerolínea.

Southwest también abandonará su tradicional sistema de asientos libres y pasará a la asignación previa, algo que muchos usuarios ven como el fin de un sello distintivo de la compañía.

A esto se suma la eliminación de la política “Bags Fly Free”, que permitía llevar equipaje documentado sin costo. Desde 2026, los viajeros deberán pagar 35 dólares por la primera maleta y 45 por la segunda.

