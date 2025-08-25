CANAL RCN
Los tres artículos que ya no se pueden llevar en la maleta de mano en un avión

La TSA anunció nuevas restricciones y prohibió tres artículos de cuidado personal en el equipaje de mano por riesgos de seguridad.

agosto 25 de 2025
08:59 a. m.
Viajar en avión exige cada vez más precauciones a la hora de preparar la maleta. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), entidad encargada de la seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos, emitió nuevas actualizaciones sobre los objetos permitidos y prohibidos en el equipaje de mano y facturado.

Entre los cambios más llamativos se encuentra la restricción para artículos de uso personal relacionados con el cuidado del cabello, que muchos pasajeros suelen llevar consigo.

Los tres artículos de cuidado personal que ahora están prohibidos

De acuerdo con información publicada por USA TODAY y TheStreet, la TSA, en coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA), determinó que los siguientes dispositivos no podrán transportarse en el equipaje facturado debido a que contienen materiales inflamables como gas o butano:

  • Rizadores o planchas inalámbricas que contienen cartuchos de gas.
  • Rizadores o planchas de cabello alimentados con butano.
  • Cartuchos de gas o recargas de repuesto para estos dispositivos.
La razón de esta decisión es que estos artículos representan un riesgo de incendio o explosión en plena operación aérea.

¿Qué sí se puede llevar en la maleta de mano?

Aunque estos dispositivos no pueden despacharse, la TSA permite llevarlos en el equipaje de mano únicamente si cuentan con mecanismos de seguridad, como cubiertas protectoras que eviten su activación accidental durante el vuelo.

Es importante recordar que estas normas aplican en aeropuertos de Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo suelen convertirse en estándares internacionales, por lo que los viajeros desde otros países también deben estar atentos.

La TSA mantiene además reglas vigentes como el límite de 3,4 onzas (100 ml) para líquidos en envases individuales.

Así mismo, recientemente eliminó la medida de quitarse los zapatos en algunos controles, aunque sigue siendo obligatorio en ciertos aeropuertos.

