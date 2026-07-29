Más de 15.000 estudiantes en Bogotá ya pueden cobrar el Subsidio de Transporte Escolar: vea fechas y requisitos

Con el propósito firme de erradicar las barreras de movilidad que impiden la asistencia regular a las aulas de clase, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció la apertura del pago correspondiente al segundo ciclo de 2026 del Subsidio de Transporte Escolar (STE). La medida beneficia a más de 15.000 estudiantes de la red pública de la capital bajo la modalidad de dispersión bancaria DaviPlata.

Para esta nueva entrega del programa, la administración distrital destinó una inversión total de $7.147.417.000. Estos recursos están orientados a respaldar los desplazamientos diarios de 15.815 niños, niñas y jóvenes matriculados en instituciones educativas oficiales, facilitando no solo su acceso a la formación académica, sino también garantizando su permanencia dentro del sistema educativo.

Fechas de cobro y vigencia del giro

El abono económico se encuentra disponible desde el pasado 24 de julio y permanecerá habilitado hasta el próximo 23 de agosto de 2026. La Secretaría de Educación recordó que los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 30 días hábiles para efectuar el retiro. Transcurrido dicho periodo, los giros no reclamados deberán reintegrarse a la bolsa distrital para ser reprogramados de acuerdo con la regulación del manual operativo.

El monto girado a cada familia depende directamente del reporte de asistencia a clase expedido por los colegios públicos durante la fase de verificación previa (realizada a finales de mayo). De esta forma, se evalúan los días de asistencia efectiva para calcular la transferencia dineraria individual.

Paso a paso para reclamar el dinero mediante DaviPlata

Para facilitar el cobro del subsidio de manera segura y sin intermediarios, las familias beneficiarias deben cumplir con el siguiente procedimiento: