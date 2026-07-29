Cadena perpetua a adolescente autor de la masacre en escuela de Georgia para ser famoso

En las últimas horas, un juez del Tribunal Superior del Condado de Barrow sentenció a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, a Colt Gray, el adolescente de 16 años responsable del tiroteo en la escuela secundaria Apalachee en Georgia, Estados Unidos, que cobró la vida de cuatro personas en septiembre de 2024.

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Gray, quien se declaró culpable de 55 cargos incluyendo asesinato y agresión, permaneció muy tranquilo mientras el juez Nicholas Primm dictaba su sentencia.

Sus crímenes reflejan una incorregibilidad permanente (…) No parece estar atormentado por lo que hizo. Parece disfrutar siguiendo los pasos de los asesinos que idolatra.

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Así fue la masacre en escuela de Georgia

El trágico tiroteo se registró el 4 de septiembre de 2024, cuando Gray, entonces estudiante de noveno grado y de 14 años, llevó un rifle de asalto a la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia.

Durante el ataque murieron los estudiantes Christian Angulo y Mason Schermerhorn, ambos de 14 años, y los profesores Cristina Irimie, de 53 años, y Richard Aspinwall, de 39. Otras nueve personas resultaron heridas.

La defensa, liderada por el abogado Charlton Allen, intentó demostrar que la infancia traumática de Gray lo condujo a integrarse en comunidades en línea que glorificaban la violencia.

Allen presentó testimonios, incluido el de la abuela del acusado, afirmando que sus padres abusaban de drogas y descuidaban sus necesidades básicas. Según la defensa, el tiroteo fue su manera de "reflejar el comportamiento de la comunidad que parece estar dispuesta a aceptarlo cuando sus propios padres no lo hacen".

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Padre le regaló el fusil de Navidad: el tirador quería hacerse famoso en internet

El arma, que había recibido como regalo de Navidad de su padre, fue ocultada dentro de un rollo de cartulina al ingresar a la escuela el día del tiroteo.

El caso también involucró al padre del adolescente, Colin Gray, quien fue declarado culpable en marzo de 27 cargos, incluido asesinato en segundo grado, por proporcionar el rifle a su hijo pese a evidentes señales de alerta. Los fiscales señalaron que en la habitación del menor había un altar dedicado a autores de tiroteos escolares.

Durante las audiencias, los fiscales presentaron grabaciones de llamadas telefónicas desde la cárcel donde Gray, semanas después del tiroteo, preguntaba a su madre sobre la reacción de la comunidad de crímenes reales de Internet.

En una de esas llamadas, el adolescente se rió y afirmó estar "en las grandes ligas... y no en el mal sentido".

El fiscal de distrito del condado de Barrow, Brad Smith, argumentó que "el tiroteo no fue la culminación del plan, sino solo uno de los pasos".

Smith añadió que "el objetivo era alcanzar la fama definitiva y para toda la vida", comparando al adolescente con un tiburón con instintos violentos ineludibles.