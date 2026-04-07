'Reactiva tu compra’, el nuevo subsidio de vivienda de la Alcaldía de Bogotá: así puede aplicar

La ilusión de tener vivienda propia se apagó para muchas familias por la disminución en los subsidios que entregaba el Gobierno Nacional, los incrementos en las tasas de interés y el aumento del salario mínimo.

Sin embargo, hoy Bogotá ofrece alivios financieros para quienes suspendieron el proyecto porque los recursos no les alcanzaban para concretar la compra.

Se trata del subsidio ‘Reactiva tu compra’, un programa que busca beneficiar a familias de bajos ingresos para la compra de su vivienda, principalmente a hogares con dificultades para terminar de cubrir el pago de viviendas próximas a entrega o escrituración.

¿Cómo aplicar al subsidio ‘Reactiva tu compra’?

Para aplicar a esta ayuda, la Secretaría de Hábitat ha dispuesto los siguientes requisitos:

Que el jefe de hogar sea mayor de edad

La sumatoria de los ingresos mensuales de la familia no pueden superar los 7.003.620 en 2026

No ser propietario o poseedor de una vivienda en el país

No ser beneficiario de ningún subsidio de vivienda, excepto si hace parte del cierre financiero para la compra de la vivienda postulada

No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda

Si usted busca ser beneficiario, deberá dirigirse a la sala de ventas de la vivienda que eligió, asegurarse de que el proyecto esté inscrito en la Secretaría de Hábitat y pedirle al vendedor ayuda con el proceso de inscripción.

¿De cuánto es el subsidio de vivienda?

El monto de este subsidio ofrecido por la Alcaldía de Bogotá es de $17.509.050 en 2026.

Además, es importante mencionar que quienes apliquen deben estar interesados en adquirir viviendas VIS o VIP, con mínimo 36 m2 de área construida y/o habitable según el POT.

Recientemente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció cinco mil subsidios adicionales para compra de vivienda de interés social y de interés prioritario, que facilitarán el proceso para hogares que buscan adquirir su primera casa.