Ejército advierte déficit crítico en material de guerra y personal
Según el informe, el Ejército enfrenta un déficit del 66,3% en material de guerra, lo que incluye armamento, munición y equipos especiales.
Noticias RCN
09:32 p. m.
Un informe de empalme entregado por el Ejército Nacional al gobierno entrante reveló que la institución requiere al menos 25 billones de pesos para fortalecer sus capacidades operacionales.
El documento, de 81 páginas, advierte que actualmente existe un déficit superior al 60% en material de guerra y equipos especializados, lo que compromete la operatividad en varias áreas estratégicas.
Déficit en artillería y mantenimiento de blindados
Las áreas más afectadas, según el informe, son artillería, caballería, material de guerra, red de emisoras y gastos de personal. El reporte señala que el mantenimiento de los vehículos blindados ASV M1 117 y de los obuses 155 presenta un déficit del 96%, consecuencia del desgaste operacional por su uso continuo en diferentes regiones del país.
El Ejército enfrenta además un déficit del 66,3% en material de guerra, lo que incluye armamento, munición y equipos especiales.
Presupuesto insuficiente para personal y formación
El documento también advierte que se requieren 1,6 billones de pesos adicionales para cubrir gastos de personal. En cuanto a la formación, recomienda evaluar la gratuidad en la incorporación de oficiales y suboficiales, ya que las cuotas de ingreso alcanzaron apenas el 54% y el 60% respectivamente.
La institución insiste en que el fortalecimiento presupuestal es urgente para garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta frente a los desafíos operativos actuales.