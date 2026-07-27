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Ejército advierte déficit crítico en material de guerra y personal

Según el informe, el Ejército enfrenta un déficit del 66,3% en material de guerra, lo que incluye armamento, munición y equipos especiales.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
09:32 p. m.
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Un informe de empalme entregado por el Ejército Nacional al gobierno entrante reveló que la institución requiere al menos 25 billones de pesos para fortalecer sus capacidades operacionales.

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El documento, de 81 páginas, advierte que actualmente existe un déficit superior al 60% en material de guerra y equipos especializados, lo que compromete la operatividad en varias áreas estratégicas.

Déficit en artillería y mantenimiento de blindados

Las áreas más afectadas, según el informe, son artillería, caballería, material de guerra, red de emisoras y gastos de personal. El reporte señala que el mantenimiento de los vehículos blindados ASV M1 117 y de los obuses 155 presenta un déficit del 96%, consecuencia del desgaste operacional por su uso continuo en diferentes regiones del país.

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El Ejército enfrenta además un déficit del 66,3% en material de guerra, lo que incluye armamento, munición y equipos especiales.

Presupuesto insuficiente para personal y formación

El documento también advierte que se requieren 1,6 billones de pesos adicionales para cubrir gastos de personal. En cuanto a la formación, recomienda evaluar la gratuidad en la incorporación de oficiales y suboficiales, ya que las cuotas de ingreso alcanzaron apenas el 54% y el 60% respectivamente.

La institución insiste en que el fortalecimiento presupuestal es urgente para garantizar la seguridad y la capacidad de respuesta frente a los desafíos operativos actuales.

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