Empresas en Colombia cambian la forma de contratar influencers: esto buscan ahora

Tener millones de seguidores ya no sería suficiente para llamar la atención de las empresas que buscan promocionar sus productos o servicios en redes sociales.

En Colombia, el mercado de los influencers atraviesa una transformación en la que la conexión con la audiencia y los resultados obtenidos empiezan a pesar más que el tamaño de una cuenta.

El cambio ocurre mientras la inversión en este tipo de publicidad continúa creciendo. Según cifras de IAB Colombia, durante 2025 el mercadeo de influencia movió $227.360 millones en el país, un aumento del 23 % frente al año anterior.

¿Qué buscan ahora las empresas al contratar influencers?

Las compañías estarían mirando con mayor atención la capacidad que tiene cada creador para conectar con una comunidad específica. De acuerdo con datos de Sectorial, entre el 40% y 45% de las empresas analizadas destinan recursos a esta categoría.

Karen Carreño, CEO de Match Agency, asegura que el mercado está entrando en una nueva etapa.

“No estamos presenciando el fin de la industria, sino una maduración del mercado. La pregunta para una marca ya no es cuántos seguidores tiene un perfil, sino qué aporta a un objetivo específico y por qué es el ajuste adecuado para esa campaña”, explicó.

Este cambio también estaría impulsando a los microinfluenciadores. Datos citados del Benchmark Report de Influencer Marketing Hub indican que estos perfiles pueden registrar tasas de interacción superiores a las cuentas con audiencias de millones de seguidores.

Empresas buscan medir ventas y resultados de los influencers

Otro cambio está en la manera de evaluar las campañas. Las reproducciones, los “me gusta” y el alcance siguen siendo indicadores relevantes, pero ya no serían los únicos.

Las marcas también están observando cuántas personas llegan a sus páginas web, cuántos potenciales clientes genera una publicación y, finalmente, cuántas ventas produce.

El crecimiento del sector continúa siendo significativo. Según Influencity, la creación de contenido representa cerca del 1,5 % del PIB colombiano y estaría relacionada con alrededor de 400.000 empleos.

El reto para los creadores, por tanto, estaría pasando de acumular seguidores a construir comunidades que interactúen y generen resultados concretos.