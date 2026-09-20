No habrá racionamiento de agua durante El Niño en Bogotá: alcalde Galán

Bogotá no tendrá racionamiento de agua durante el fenómeno de El Niño que inició en 2026 y podría extenderse hasta 2027. Así lo anunció el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, durante el Congreso Anual de Energía de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).

El mandatario explicó que “no existe ese riesgo”. Y que la ciudad ha adoptado decisiones técnicas para garantizar “el abastecimiento de agua en medio del peor fenómeno del Niño que va a tener el país”.

De hecho, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió en un informe a inicios de septiembre que el de 2026, podría ser el fenómeno de El Niño más potente de los últimos 70 años y sus efectos serían tangibles hasta entrado febrero del 2027.

Niveles del embalse de Chuza son un parte de tranquilidad:

Uno de los indicadores que el alcalde destacó en medio de su intervención en el congreso de Acolgen fue el último reporte del nivel del agua en el sistema Chingaza.

De acuerdo con el mandatario, actualmente, se encuentra en un 95% de su capacidad. Una meta que, según información disponible en la página de la Alcaldía, se logró gracias a “los movimientos operativos realizados en la Planta Tibitoc” que han disminuido la presión sobre el Sistema; lo que, entre otros, ha permitido que “el embalse de Chuza esté en el 95 % de llenado”.

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Desafíos del sector energético en la región:

Ante la amenaza de apagón por el fenómeno de El Niño y el riesgo de sobrecargar el sistema eléctrico del país, el alcalde Galán hizo un llamado a acelerar los proyectos de redes de transmisión Norte-Chivor y Sogamoso.

Aunque registran un avance del 81 % y 68 %, respectivamente, el mandatario teme que no estén listos para octubre de 2027; lo que podría convertirse en un problema para la región.