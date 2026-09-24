Resultado Super Astro Luna hoy, 24 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Un cero puede parecer ausencia, pero dentro de Super Astro Luna ocupa un lugar tan importante como cualquier otra cifra.

Puede aparecer en la mitad, cerrar el número o, incluso, instalarse en la primera posición. En este último caso no desaparece ni convierte la combinación en un número de tres cifras: continúa formando parte del resultado.

Esa particularidad ofrece otra manera de mirar el sorteo de este 24 de septiembre. Cuando llegue la noche habrá cuatro espacios numéricos por resolver y cualquiera de ellos podrá quedar ocupado por un dígito entre 0 y 9.

Después aparecerá el signo zodiacal y la combinación estará completa.

¿Quiénes serán los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 24 de septiembre de 2026

A las 10:50 de la noche de este 24 de septiembre, ganaron los apostadores que se decantaron por la siguiente combinación:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

¿Por qué también importa un cero al comienzo de la combinación del Super Astro Luna?

La respuesta está en la propia estructura de la apuesta. El Super Astro trabaja con cuatro posiciones numéricas y cada una puede contener una cifra.

Por eso existe una diferencia entre pensar en la combinación únicamente como una cantidad y entenderla como una secuencia de posiciones.

En matemáticas, escribir 0734 o 734 puede representar el mismo valor. En una apuesta de cuatro cifras, en cambio, ese primer cero permite identificar cómo quedaron ocupados todos los espacios de la combinación.

La diferencia resulta especialmente importante al consultar resultados en pantallas, fotografías o históricos. El jugador debe verificar la secuencia completa tal como fue publicada y no eliminar automáticamente los ceros que encuentre a la izquierda.

Quizá el resultado comience con un nueve, un cinco o un dos. También podría hacerlo con un cero. Solo cuando termine la extracción se conocerá la respuesta. Lo único seguro es que ninguna posición llegará con menor importancia que las demás: las cuatro tendrán que hablar antes de que el signo zodiacal diga la última palabra.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.