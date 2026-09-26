La Lotería de Boyacá realizó este sábado 26 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, una de las jornadas que cada semana reúne la atención de quienes esperan conocer el número ganador.

Tras finalizar el juego, se conoció el resultado del premio mayor, además de los diferentes premios secos contemplados en el plan vigente.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 26 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

El resultado del último sorteo de la Lotería de Boyacá fue:

Número ganador: 9882

Serie: 270.

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones. Además, su plan contempla otros reconocimientos económicos, entre ellos un premio seco de $1.000 millones, uno de $400 millones, otro de $300 millones y uno de $100 millones.

También aparecen cuatro premios de $50 millones y 15 de $20 millones, entre otros contemplados dentro del plan oficial.

El sorteo de este sábado correspondió al número 4643, según el calendario oficial de la Lotería de Boyacá.

Quienes tengan un billete deben comprobar tanto las cuatro cifras del número como la serie para establecer si coinciden con el premio mayor publicado.

¿Cómo verificar los resultados de la Lotería de Boyacá?

Después de cada sorteo, los resultados pueden ser consultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Boyacá. La recomendación es verificar cuidadosamente número y serie y conservar el billete en buenas condiciones en caso de resultar ganador.

Además del premio mayor, es importante revisar el listado completo de premios secos y aproximaciones, pues existen diferentes posibilidades contempladas dentro del plan de premios.

Los resultados publicados inicialmente deben contrastarse con la información oficial de la entidad antes de realizar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*