Resultado Super Astro Luna hoy, 6 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Una posibilidad entre 120.000. Esa cifra permite dimensionar todo lo que debe coincidir para alcanzar el premio mayor del Super Astro.

Detrás de las cuatro cifras y el signo que aparecen cada noche existe un universo considerable de combinaciones posibles y solo una terminará convirtiéndose en el resultado principal del sorteo.

Este martes 6 de octubre volverá a ocurrir. Miles de apuestas llegarán a la noche con números diferentes, signos distintos e, incluso, algunas coincidencias entre jugadores. A las 10:50 p. m., toda esa variedad quedará enfrentada a una única combinación oficial.

¿Quiénes serán los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 6 de octubre de 2026

Los apostadores esperaron con ansias hasta las 10:50 de la noche y descubrieron que la combinación ganadora de este martes fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

¿Por qué existen 120.000 posibilidades en el Super Astro Luna?

La explicación surge de combinar los números disponibles con los signos zodiacales.

Con cuatro posiciones numéricas pueden formarse 10.000 secuencias, desde 0000 hasta 9999. Cada una de ellas puede estar asociada con cualquiera de los 12 signos del zodiaco.

Al multiplicar ambas cantidades aparecen las 120.000 combinaciones posibles.

Eso permite entender por qué acertar únicamente las cuatro cifras no equivale necesariamente a conseguir el premio mayor cuando se ha realizado una apuesta con un signo determinado.

La combinación debe coincidir completamente. Además, también ayuda a poner en contexto cualquier patrón que un jugador crea encontrar en resultados anteriores. Que una cifra o un signo haya aparecido recientemente no reduce matemáticamente el conjunto de combinaciones posibles para la nueva extracción.

Cada sorteo vuelve a enfrentar las apuestas registradas con un resultado que todavía está por conocerse.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.