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Resultado Super Astro Luna hoy, 6 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Los apostadores ya pueden consultar su suerte tras el sorteo del Super Astro Luna de este 4 de septiembre. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 06 de 2026
07:00 p. m.
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Los domingos, el Super Astro cambia de ritmo. No hay que dividir la atención entre una cita durante la tarde y otra al terminar el día. Toda la jornada queda concentrada en un solo sorteo y, este 6 de septiembre de 2026, el protagonista será el Super Astro Luna.

La diferencia no se limita al número de sorteos. También cambia el horario. Mientras durante buena parte de la semana el resultado del Luna llega cerca de las 11:00 de la noche, los domingos la programación se adelanta varias horas.

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Por eso, quienes tengan una apuesta para esta fecha deberán tener presente una referencia concreta: las 8:30 p. m. Esa es la hora programada para conocer la combinación correspondiente a la jornada dominical.

Será una noche distinta dentro de la rutina semanal del juego: una sola cita, un horario más temprano y un resultado encargado de cerrar por sí mismo la actividad de Super Astro durante el domingo.

Resultado del Super Astro Luna hoy 6 de septiembre de 2026

A las 8:30 de la noche de este 6 de septiembre de 2026, las balotas comenzaron a moverse y, finalmente, la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El reglamento establece diferentes categorías dentro del plan de premios. El premio mayor exige acertar las cuatro cifras en su orden exacto y el signo zodiacal. Además, también existen recompensas para quienes coincidan con las últimas tres o las últimas dos cifras.

¿Por qué el Super Astro Luna juega más temprano los domingos?

El horario dominical forma parte de la programación establecida para el juego. El Super Astro Luna se realiza a las 10:50 p. m. de lunes a viernes, pasa a las 10:42 p. m. los sábados y se adelanta hasta las 8:30 p. m. los domingos y festivos.

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Cuando termine este último sorteo, quedará listo el puente hacia una nueva semana. El lunes regresará la programación habitual y volverán a separarse las jornadas del Sol y del Luna.

Sin embargo, el domingo tendrá una lógica propia: una sola oportunidad de conocer el resultado y una única combinación encargada de contar toda la historia del día.

Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista.

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