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Hombre murió tras lanzarse de cabeza al mar en Turquía

Un salto al mar terminó con la muerte de un hombre que se lanzó de cabeza desde un muelle: video

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Foto: captura de pantalla Alerta Mundial

Nicolás Salgado

septiembre 06 de 2026
03:39 p. m.
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Un salto desde un muelle terminó en tragedia en Alanya, Turquía, luego de que un hombre se lanzara de cabeza sin pensar que el sector donde iba a caer tenía una profundidad de apenas unos centímetros. El impacto le provocó heridas graves y el momento quedó registrado por cámaras de seguridad.

La víctima fue identificada como Arif Erman, de 39 años, residente en la provincia de Sakarya y padre de tres hijos.

Accidente en un muelle en Turquía: video

Según se pudo ver en cámaras, Erman se acercó al borde del muelle y permaneció allí durante algunos instantes, aparentemente revisando el lugar donde pensaba caer.

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Después se alejó para tomar impulso, corrió hacia el borde y saltó por encima de la valla de protección.

Sin embargo, el agua debajo de la estructura era mucho menos profunda de lo que esperaba. Según la información difundida en medios internacionales, la profundidad era de aproximadamente 50 centímetros, insuficiente para realizar un clavado desde esa altura.

El golpe contra el fondo le ocasionó lesiones de gravedad. Varias personas que estaban cerca reaccionaron inmediatamente y se acercaron para ayudarlo. Un salvavidas también intervino para prestarle atención en los primeros momentos.

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El hombre fue llevado posteriormente a un centro médico, pero falleció debido a las heridas provocadas por el impacto, de acuerdo con los reportes conocidos sobre el accidente.

¿Había advertencias sobre el lugar donde se lanzó?

Uno de los detalles que llamó la atención después del accidente es que, según el medio turco Halk TV, en el muelle había avisos visibles sobre el peligro de lanzarse al agua y una prohibición expresa de realizar este tipo de saltos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde en una zona turística de Alanya, localidad costera de la provincia de Antalya, uno de los destinos de playa más conocidos de Turquía.

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Las imágenes muestran además la reacción de las personas que se encontraban en los alrededores inmediatamente después del impacto. El registro de seguridad permitió documentar la secuencia completa del accidente, desde los instantes previos al salto hasta la intervención de quienes intentaron auxiliar al hombre.

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