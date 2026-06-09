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"Torturaron a un torito y pretendían matar a cuatro más": la grave denuncia contra el alcalde de Barbosa, Santander

La Plataforma por los Animales ALTO cuestionó al mandatario por el evento realizado el pasado 1 de enero y pidió que sea investigado penalmente.

Alcalde de Barbosa bajo investigación
Foto: Archivo / X: @Marcortestorres

Valentina Bernal

septiembre 06 de 2026
06:41 p. m.
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La realización de una corrida de toros en Barbosa, Santander, el pasado 1 de enero, desencadenó cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los animales y ahora también es objeto de una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

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El Ministerio Público abrió una actuación contra el alcalde del municipio, Marco Alirio Cortés Torres, con el propósito de determinar si existieron irregularidades en la autorización y realización del espectáculo taurino.

Según la Procuraduría, el evento presuntamente no habría cumplido con todos los permisos y documentos requeridos.

Plataforma ALTO cuestionó al alcalde por un presunto maltrato contra uno de los toros

Tras conocerse la decisión de la Procuraduría, la Plataforma Colombiana por los Animales ALTO reaccionó a través de su cuenta de X y responsabilizó políticamente al mandatario por la realización del evento.

La organización aseguró que durante la corrida se habría maltratado a uno de los animales y afirmó que otros cuatro toros estaban destinados a ser sacrificados. A partir de esas denuncias, pidió que el alcalde sea retirado de su cargo y que también sea objeto de una investigación penal.

No obstante, estas afirmaciones corresponden a las denuncias realizadas por la organización animalista y no hacen parte, por ahora, de una conclusión de responsabilidad establecida por la Procuraduría.

¿Qué dijo la Procuraduría sobre el alcalde de Barbosa?

La investigación está siendo adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Vélez, que deberá verificar las circunstancias en las que se autorizó y desarrolló la corrida.

Uno de los principales puntos será establecer si el evento contó con todos los permisos y documentos exigidos para su realización.

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También se revisará si existía la póliza de responsabilidad civil correspondiente, un mecanismo destinado a responder por los posibles daños o riesgos asociados con el desarrollo del espectáculo.

Para ello, la entidad analizará el cumplimiento de las disposiciones contempladas en los artículos 14 y 15 de la Ley 916 de 2004, norma que establece el Reglamento Nacional Taurino en Colombia.

¿Cuál es el debate por las corridas de toros en Colombia?

El caso de Barbosa ocurre además en medio de una discusión nacional sobre el futuro de las corridas de toros.

La Ley 2385 de 2024 estableció medidas para avanzar hacia la prohibición de las corridas de toros y otros espectáculos que impliquen maltrato animal, con un periodo de transición antes de que entre plenamente en vigor la prohibición.

Este proceso ha generado posiciones enfrentadas entre organizaciones animalistas, sectores políticos, defensores de la tauromaquia y autoridades locales.

Precisamente, la Plataforma ALTO sostuvo que durante el periodo de transición los espectáculos taurinos deben cumplir las condiciones establecidas en la legislación y cuestionó que se realicen eventos que, a su juicio, desconocerían las nuevas disposiciones.

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